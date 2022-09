Nyolcvanhárom évvel ezelőtt tört ki a második világháború

Néhány nappal azután, hogy Németország 1919-ben aláírta a rá nézve megalázónak és a hatalmas anyagi terhek, valamint a területi veszteségek miatt diktátumnak nevezhető versailles-i békeszerződést, a francia hadsereg főparancsnoka, Ferdinand Foch marsall újságírók előtt azt mondta: „Ez nem béke. Ez fegyverszünet, húsz évre.”

A nagyhatalmak ugyanis a németektől 1919-ben nem csak a teljes gyarmatbirodalmukat vették el. Versailles-ban ezenkívül Elzász-Lotaringiát Franciaországhoz csatolták, de hatalmas területeket kapott Dánia, valamint az újraszülető Lengyelország és a semmiből megteremtett Csehszlovákia is. Belgium megkapta Eupen és Malmédy városát; az iparilag fejlett Saar-vidéket úgy helyezték 15 évig a Nemzetek Szövetségének felügyelete alá, hogy az ott termelt hasznot Franciaország aknázhatta ki, a Rajna-vidéket demilitarizálták, a Balti-tenger partján, Kelet-Poroszországban található Memel-vidék pedig litván fennhatóság alá került.

On September 1, 1939, at 4:45 am, the German battleship Schleswig-Holstein started firing at the Polish defenders of Westerplatte, near Gdańsk.

These were the first shots of the World War 2.

The Polish defenders at Westerplatte, despite being outnumbered, held firm for 1 week pic.twitter.com/BbLR9BM8D1

