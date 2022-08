Isten éltessen, budapesti Lánchíd!

Több száz meghívott jelenlétében száznyolcvan évvel ezelőtt, 1842. augusztus 24-én tartották a Lánchíd alapkőletételi ünnepségét. Néhány évvel később a már szerkezetkész, de még át nem adott hídon elsőnek a magyar Szent Koronát szállító lovas kocsi haladt át, ugyanis Kossuth Lajos a szabadságharc leghidegebb napjaiban, 1848. december végén elrendelte, hogy a budai Várban őrzött nemzeti ereklyénket az előnyomuló császári hadak elől Debrecenbe kell menekíteni. A hidat azonban már a szabadságharcot leverő Haynau osztrák táborszernagy adta át, mégpedig 1849. november 20-án, vagyis alig hat héttel az aradi tábornokok kivégzése után. Nem is vett rész a ceremónián senki, csak a kivezényelt császári katonaság.

Az első dunai kőhidat az Al-Dunán, Szörényvárnál – ma Turnu Severin – Traianus római császár parancsára építették, de a folyó feljebbi szakaszán sem kellett sokáig várni az állandó átkelő létrehozására, hiszen a 2. században már az aquincumi légiós tábort is összekötötte a túlparttal egy híd. Sőt, mindjárt kettő is, hiszen egyes feltételezések szerint a barbárok lakta vidékre nemcsak a mai Árpád hídtól északra, de délebbre is létesült átkelő. Előbbi fahíd volt és Transaquincumba, utóbbi hajóhíd, esetleg cölöphíd volt és Contra-Aquincumba vezetett.

A birodalom bukása után azonban ezek elpusztultak, úgyhogy attól kezdve eleinte már csak kompon, később pedig hajóhídon lehetett átkelni a túlsó partra.

Az évszázadok alatt sokszor előjött az állandó híd gondolata. Antonio Bonfinitől, Mátyás király udvari krónikásától tudjuk, hogy Zsigmond király 1436-ban neki is fogott az építésének.

A magyar történelem tizedei című művében minderről ezt írta: „megindította a hídépítő munkálatokat. Először a pesti hídfőnél, majd Budán egy tornyot emeltetett, de halála megakadályozta a folytatást”. Bonfini mester azonban itt nem állt meg, mert ebben a művében Mátyás király kőhídépítési tervéről is beszámolt: „Azon gondolkozott, és ha élete engedi, minden bizonnyal meg is valósította volna, hogy hidat állít a Dunán, Traianus cézár példáján felbuzdulva.”

Az állandó híd gondolata Mátyás király halála után szép álommá olvadt, és a török hódoltság, valamint az azt követő Habsburg birodalmi elnyomás időszakában megmaradt puszta ábrándnak.

Gian Cristoforo Romano Mátyás királyt ábrázoló fehérmárvány domborműve a Budapesti Történeti Múzeumban (Fotó: Nemzeti Fotótár/Kozák Albert)

Csakhogy ebben az időben is át kellett valahogyan jutni a folyó egyik oldaláról a másikra.

A közlekedés többnyire hajóhídon történt, amit úgy készítettek el, hogy a Duna két partját szorosan egymás mellé láncolt hajókkal kötötték össze, melyekre keresztbe pallókat fektettek. Ez azonban csak ideig-óráig biztosította az átkelést, mert nemcsak a téli fagyok miatt kellett szétszedni, de akkor is, ha valamilyen hajó érkezett. Szokollu Musztafa budai pasa nevéhez köthető a hódoltság hajóhídja. A kalendárium ekkor az 1571-es esztendőt mutatta.

Evlia Cselebi török világutazó ezt írta a pasa hídjáról: „Buda várának Ali pasa bástyája előtt a Duna folyón hosszú híd van, amely teljes hetven darab tömlőhajó fölé van hosszú gerendákból építve, s a tömlőhajók láncokkal vannak egymáshoz kötve. Közepén négy hajó van, melyeket ha átmenő hajó érkezik, felnyitnak és bezárnak. A hídnak szolgálatával éppen háromszáz őr van megbízva. A híd hajóinak védelmezésére harminc budai katona van kirendelve s még külön negyven pesti katona ugyanazon védelemre.”

A pasa ráadásképpen még egy láncot is kifeszített, keresztbe a Dunán, hogy a keresztény hadak támadása elől ezzel védelmezze a hajóhidat. Előrelátó volt, hiszen Buda 1602-es ostroma során a keresztény sereg hajóhada áttörte a védőláncot, és egy gyújtóhajóval megsemmisítette a hajóhidat. A sikertelen ostrom után a török azonnal kijavította az átkelőt, amit végérvényesen csak a török világ végóráit jelentő 1686-os ostrom pusztított el. A Pestről Budára visszavonuló török katonaság ugyanis felgyújtotta.

A török kiűzése után a Duna magyarországi szakaszán először Pozsonynál, nem sokkal később pedig Pest és Buda között épült repülőhíd, mégpedig először az Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén.

Találó kifejezés a repülőhíd, hiszen abból állt, hogy a folyó közepén erős kötelékkel lehorgonyoztak egy nagyobb hajót, amelyből kiengedték a hosszú kötél végére kötött kompot. Ezt pedig a folyó sodrása vitte át az egyik partról a másikra. Az alkalmatosság nagy előnye volt, hogy már nem zavarta a hajóforgalmat. Egyszerre három-négy lovas kocsit és háromszáz utast is át tudott vinni a túlsó partra. A 18. század második felére azonban már úgy megnövekedett a forgalma, hogy újra hajóhidat építettek Pest és Buda közé. Az építkezés előzményéhez tartozik az is, hogy az 1766-ban Magyarország helytartójává kinevezett Albert Kázmér szász–tescheni herceg 1767-ben Budára látogatott, Mária Terézia királynő pedig felszólította a helytartótanács hajózási hivatalát, hogy gondoskodjék egy hajóhíd felállításáról. Ebből az alkalmi hídból lett aztán az a hajóhíd, amelyet már a Lánchíd váltott fel. Télen pedig maradt a csónak vagy a komp. Ha pedig nagyon hideg volt, és ezek már nem közlekedhettek, akkor bizony mindaddig leállt a forgalom, amíg olyan vastagra nem hízott a Duna jege, hogy már elbírta a megrakott szekerek súlyát. A jéghidat a város emberei jelölték ki, és homokkal vagy szalmával szórták fel, hogy az átkelők el ne essenek.

„Az Országon keresztül folyó Duna jobb és bal partjai között szükséges szakadatlan közösülés fenntartása végett Buda és Pest városok között állandó hídnak építése határoztatik” – olvasható a Lánchíd felépítését elrendelő pozsonyi országgyűlésen 1836-ban elfogadott XXVI. törvény szövegében.

Az idő pedig megérett a kőhíd felépítésére. Ehhez azonban nem csak egy megalkuvást nem ismerő, briliáns elme, de a véletlen is kellett. Ez pedig 1820 telén következett be. Az éppen Kelet-Magyarországon tartózkodó Széchenyi Istvánnak ugyanis ezen esztendő telén halt meg az édesapja, s a temetésre Bécsbe kellett utaznia. A jégzajlás miatt azonban Pesten rekedt. Ezt írta naplójába: „egyévi jövedelmemet fordítom rá, ha Buda és Pest közt híd épül, s hogy ezért, jóllehet Pesten lakni alkalmasint sohasem fogok, egyetlen krajcár kamatot vagy akár visszafizetést sem fogok követelni. Az a gondolat, hogy hazámnak fontos szolgálatot tettem, majd bőségesen kárpótol.”

1832. február 10-én megszületett a híd felépítését pártoló Hídegylet, majd Széchenyi barátjával, Andrássy Györggyel Angliába utazott, hogy megismerje a legkorszerűbb technikákat. Többek között a William Tierney Clark által tervezett és épített hidakat is megtekintette. Ezek meggyőzték arról, hogy a tervezői és kivitelezői munkálatokra az angol mérnököt kell felkérni.

A Lánchíd előkészítésében Széchenyin kívül még fontos szerepet jutott a Pest egyik leggazdagabb emberének számító Derra Anasztáznak és vejének, Sina Györgynek, aki a később létrejött Lánchíd Részvénytársaság megalapítója volt.

A munkálatok azt követően kezdődtek el, hogy a pozsonyi országgyűlés zöld jelzést adott. Elsőnek a pesti hídfő alapgödre készült el, ahol több száz meghívott vendég jelenlétében 1842. augusztus 24-én, tehát pontosan száznyolcvan évvel ezelőtt, megtartották a Lánchíd alapkőletételi ünnepségét. A pesti lánckamrába 1848. március 28-án kötötték be az első láncvéget, július 8-án már a középső hídnyílás első láncának beemelése folyt, az utolsó beszerelését pedig július 18-án kezdték meg. Az utolsó lánc felhúzásánál azonban végzetes baleset történt. A felhúzó csigasor ugyanis széttört, a lánc rázuhant az úszóállványra, azt összetörte és belezuhant a Dunába.

Nemzeti színű díszkivilágítás a fővárosi Lánchídon 2020. március 14-én, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléknapja előtti este (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Széchenyi is a Dunába esett. A baleset miatt az egyik munkás belefulladt a folyóba, a munkálatok pedig négy hetes késedelmet szenvedtek. Aztán jött a szabadságharc, s a harcok is lassították a munkákat. Az építkezés ennek ellenére nem állt le.

A Lánchídon elsőnek a Szent koronát menekítő lovas kocsi haladt át.

1848 decemberére ugyanis a császári csapatok már oly mértékben megközelítették Budát, hogy a kormány a város kiürítése mellett döntött. Ennek értelmében Kossuth Lajos karácsony után arra utasította Bódis Sámuel szabolcsi országgyűlési képviselőt, hogy a budai Várban őrzött nemzeti ereklyénket harminc gránátos katona kíséretében vigye át a pesti indóházba és rakja fel a Debrecen felé tartó vonatra.

Az osztrák hadsereg 1849 januárjában érte el a fővárost, a hidat pedig rögvest átjárhatóvá tette: a kereszttartókra vastag pallókat helyeztek, hogy azokon hetvenezer katona, egy lovas regiment, valamint kétszázhetven ágyú keljen át pesti oldalra. Amikor pedig a honvédek a dicsőséges tavaszi hadjárat csúcspontjaként visszatértek, s nekifogtak Buda bevételének, a hidat az osztrákok négy mázsa lőporral a levegőbe akarták repíteni. Nem így történt: csak a robbantásra kiválasztott katona repült a levegőbe. Elhibázta ugyanis a robbantást.

Hiába volt azonban a hősiesség és a tengernyi szenvedés, a szabadságharc mégis elveszett.

A hidat pedig a győztes, Haynau táborszernagy adta át, mindenféle ceremónia nélkül, hiszen az ünnepségen csak a kivezényelt osztrák katonaság vett részt. Mindez hat héttel az aradi tábornokok kivégzése után történt.

Széchenyi István azonban a kész hídon soha nem ment át. 1899 óta az átkelő mégis a megálmodója, vagyis a legnagyobb magyarként is számontartott Széchenyi nevét őrzi és viseli.

Kiemelt kép: MTI/Mohai Balázs