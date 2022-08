Közel 4500 éves naptemplom romjaira bukkantak

Egy 4500 éves, Ré napisten tiszteletére szentelt templomra bukkantak a Kairó közelében fekvő Abu-Gorábnál – számol be a Live Science. A komplexum az ötödik dinasztia (időszámítás előtt 2465-2323) idején épült. Massimiliano Nuzzolo, a Lengyel Tudományos Akadémia munkatársa és a feltárás társigazgatója szerint a korszakban érte el csúcsát a napkultusz egy új épülettípus, a naptemplom megjelenésével.

Az új naptemplomot sártéglákból emelték, és legalább 60-szor 20 méteres volt. A komplexumhoz egy L alakú bejárati folyosó, egy udvar, raktárak és egyéb, feltételezhetően kultikus célokra használt termek tartoztak. A falakat fehér-fekete vakolat borította, de kék és vörös festék nyomait is kimutatták. A részben mészkőből álló bejárati folyosónál két oszlop állt.

Ancient Egyptian temple to the sun cult uncovered near Cairo#sciencehttps://t.co/Qvp7qFoOOy

— Pure Science (@Pur3Science) August 4, 2022