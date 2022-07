A kő, amely felfedte a hieroglifák titkát

Napóleon Egyiptomot meghódító katonái 223 évvel ezelőtt, 1799. július 15-én találták meg a rosette-i kőként emlegetett töredéket, amely alapján Jean-François Champollion professzor megfejtette a hieroglifák titkát.

A történelem egyik kiemelkedően fontos kultúrtörténeti emlékének is nevezhető rosette-i kő tulajdonképpen egy csúfos katonai bukásnak köszönheti felfedezését. Bonaparte Napóleon ugyanis azzal akarta a hazája legfőbb ellenségének tartott Anglia hatalmát megtörni, hogy a Közel-Keleten keresztül Indiába vezető útvonal egy szakaszát az ellenőrzése alá vonja. Ennek érdekében hatalmas expedíciós haderőt „dobott át” az afrikai kontinensre: hatszáz hajón 25 000 katonát és tízezer tengerészt szállított Alexandriába, amely 1798. július elsejei megérkezése másnapján már meg is adta magát. Napóleon azonban nem csak katonákat vitt magával: egy tudósokból álló bizottmány is helyt kapott a seregben, melynek tagjai azt a feladatot kapták, hogy gyűjtsék össze és katalogizálják Egyiptom kincseit.

Jacques-Louis David francia festő Napóleon lovas portréja című festménye (Forrás: Twitter)

A tudósok a katonáktól függetlenül mozogtak, s a franciák által megszállt területen bárhol megjelenhettek.

Amikor a franciák a Nílus deltájában található Rosette nevű település kikötőjére vigyázó Fort Julien erődjét építették, ásás közben Pierre-François Bouchard hadnagy egy feliratos gránittöredéket talált.

Mindez 1799. július 15-én történt.

Másnap értesítette Jacques de Menou tábornokot, aki augusztusban rendelte el a kő Kairóba szállítását, ahol átadta a tudósoknak.

A kövön V. Ptolemaiosz Kr. e. 196-ban kelt rendelete olvasható. A görög szöveg kezdete: „Basileuontos tou neou kai paralabontos tén basileian para tou patros…” (Az új király, atyjától átvéve a királyságot…). A rendelet különféle adókról, a templomokban felállítandó szobrokról beszél, valamint arról, hogy három nyelven bocsátották ki: az „istenek szavaival”, azaz hieroglifákkal, a nép nyelvén démotikus írással írva és ión (görög) nyelven.

Az egyiptológus szakemberek rögvest megállapították, hogy az erőd építése közben megtalált kő egy sztélé töredéke. V. Ptolemaiosz Epiphanész uralkodása idején, i. e. 196-ban kiadott papi határozatok olvashatók rajta két nyelven, de háromféle írásmóddal: egyiptomi hieroglif és démotikus, valamint görög írással. Ez utóbbit a tudósok el tudták olvasni. Úgy kezdődik, hogy „ezt a határozatot véssék be kemény kőből készült táblára, mind szent, mind népi, mind hellén írásjegyekkel. Helyezzék el az első, második és harmadik rendbe sorolt szentélyek mindegyikében az örökéletű király képmása mellett”.

A szöveg szerint tehát annak idején Egyiptom több városában is közzétették ezeket a rendeleteket, azonban csak a rosette-i maradt fenn. A Ptolemaidák korában amúgy bevett szokás volt, hogy a fáraók rendeleteit görög és egyiptomi nyelven is közzétegyék. Nem véletlen ez a kétnyelvűség, a dinasztia ugyanis I. Ptolemaiosz Szótértől, Nagy Sándor makedón származású parancsnokától ered, aki az ókor leghíresebb hadvezérének, a „Nagy” előnevet méltán kiérdemlő Alexandrosnak a halála után Egyiptom ura lett, s Kr. e. 305-től egészen a 282-ben bekövetkezett haláláig fáraóként uralkodott. Utódai adták az utolsó egyiptomi királydinasztiát, hiszen kései leszármazottja, Kleopátra bukásával a Nílus menti ország a Római Birodalom tartományává süllyedt.

A Kairóban tartózkodó francia tudósok felismerték ugyan, hogy a kő segítségével meg tudják fejteni az ókori Egyiptom ezernyi emlékén látható hieroglifákat, ennél azonban sokkal tovább nem jutottak. A kutatást ugyanis megakasztotta Napóleon egyiptomi veresége, s az a tény, hogy az angolok a franciák összes hadizsákmányát, így a régészeti leleteket is lefoglalták.

A kő tehát 1802-ben Párizs helyett Nelson admirális hajóján Londonba utazott, s III. György király utasítására a British Museumban lelt nyugodalmat. Ma is ott van. Az angolok azonban azt megengedték, hogy a francia tudósok lerajzolják a kövön található jeleket, s ezeket a jegyzeteket hazavigyék. Párizsban ez alapján kezdtek gondolkodni a rosette-i kő titkán.

Nelson admirális szobra a londoni Trafalgar Square-en (MTI/EPA/Lindsey Parnaby)

Kezdetben abból indultak ki, hogy képírásként kell értelmezni a hieroglifákat, ami azt jelenti, hogy minden jel egy-egy szót vagy gondolatot jelent. Az ókor egyik leghíresebb történetírója, a görög és latin nyelven egyaránt publikáló Plutarkhosz, valamint az V. században élt egyiptomi író, Hórapollón fennmaradt szövegei is ezt a feltevést erősítették.

Csakhogy ez téves feltevés volt, a teória zsákutcának bizonyult, hiába is támogatták a klasszikus szerzők.

Jean-François Champollion jött rá a szöveg titkára. Igazi zseni volt, kiválóan beszélte az arab, szír, etióp, szanszkrit, perzsa és kopt nyelveket. Mint előtte oly sok kutató, ő is a királynevek vizsgálatával kezdte. Az Egyiptomból származó többi feliratot összevetette a rosette-i kő szövegével és ez alapján állapította meg, hogy a hieroglifák esetében olyan hangjelölő írásról beszélhetünk, ahol vegyesen fordulnak elő a szójelek, a mássalhangzócsoportok jelei, az önálló mássalhangzók, a hangérték nélküli értelmező jelek és a piktogramok. Továbbá sikerült tizenöt démotikus írásjelet is azonosítania, ráadásul úgy, hogy meghatározta annak kopt megfelelőjét is.

A rejtély megfejtésében nagyban segítette, hogy 1815-ben Philaeben találtak egy másik követ, amelyen szintén hieroglif és görög írásjelekkel készült a felírás volt.

A másik támpontot a statisztika adta. Megállapította az egyes jelek ismétlődési gyakoriságát. A görög szöveg 468 szóból, míg a hieroglif textus 1419 jelből áll. Mindebből azt a következtetést vonta le, hogy a hieroglif jelek nem szavakat jelölnek, hanem annál kisebb egységeket.

A hieroglifák értelmezésével kapcsolatban végül 1822 szeptemberében publikálta Lettre à M. Dacier… című értekezését, majd 1824-ben tette közzé Précis du système hiéroglyphique… címmel annak tökéletesített változatát. Csak halála után jelent meg az eredményeit legteljesebben összefoglaló műve. Megállapításai kiállták az idők próbáját. Champollion érdeme, hogy ma már tudjuk: a hieroglifa olyan írásmód, amely csak formailag tűnik képírásnak, hiszen képszerű formában megfestett tárgyakat, élőlényeket látunk. Tartalmilag azonban mindegyik kép egy szót, szótagot vagy mássalhangzót jelöl. Az ősi egyiptomi írásban például 24 mássalhangzójel volt.