Saját bűneinek árnyékában élt: Kádár János élete képekben

Kádár János a kommunista párt korifeusaként irányította az 1956-os forradalmat követő megtorlásokat, a szovjetek benne látták a rendszer – magyarországi – sikerének zálogát, így a leváltást is elkerülte. Megélte áldozatainak újratemetését, majd ugyanazon a napon halt meg 1989. július 6-án, amikor Nagy Imrét és társait posztumusz felmentette a Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa.

Péter Gábor, az Államvédelmi Osztály vezetője és Kádár János, a Magyar Kommunista Párt fõtitkárhelyettese beszélget a Park Klubban, a román vendégek tiszteletére rendezett fogadáson, amikor Petru Groza miniszterelnök vezetésével román kormányküldöttség tett hivatalos látogatást Budapesten. Budapest, 1948. január 22. Magyar Fotó: Kovács Géza

Kádár János (ez csak az egyik számos neve közül: Czermanik néven született Fiumében, később a Csermanek nevet használta; a „Kádár” nevet a munkásmozgalomban kapta) a Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének főtitkárhelyettese Péter Gáborral, az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) vezetőjével beszélget a román miniszterelnök, a kommunista hatalomátvételt elősegítő Petru Groza tiszteletére rendezett fogadáson.

A neve által fémjelzett korszakban ezt nem emlegették, de tény, hogy Kádár János volt az ÁVH alapítója: belügyminiszterré történt kinevezését követően, a 288.009/1948. BM. sz. rendelet értelmében, 1948. szeptember 10-i hatállyal hozta létre a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztályából (ÁVO) a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága (ÁVH) néven, kiszélesített hatáskörrel a szervezetet, amely a BM közvetlen alárendeltségébe került. Ő adta ki az ávósoknak a jelszót: „Minden eszközzel tudni kell ütni!”

Péter Gábornak az 1948 és 1953 közötti kommunista terror működtetésében oroszlánrésze volt. Az általa vezetett, ám Kádár által létrehozott ÁVH-tól egy egész társadalom rettegett.

Budapest, 1948. június 12. Kádár János, a Magyar Kommunista Párt (MKP) fõtitkárhelyettese megnyitja a Magyar Dolgozók Pártja megalakulása alkalmából rendezett tömeggyűlést a Hősök terén. Az emelvényen az első sorban Veres Péter honvédelmi miniszter, Rákosi Mátyás, az MKP főtitkára, miniszterelnök-helyettes államminiszter, Szakasits Árpád miniszterelnök-helyettes, Marosán György, az MKP és a Szociáldemokrata Párt közös Politikai Bizottságának (PB) tagja, Révai József, az MKP KV és PB tagja, Farkas Mihály, az MKP KV tagja , és Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter. A háttérben Vlagyimir Iljics Lenin, Rákosi Mátyás, Joszif Sztálin és Szakasits Árpád (alul) arcképei. A reprodukciót Jármai Béla készítette. MTI Fotó: Reprodukció

Kádár János megnyitja az erőszakos pártegyesítést ünneplő tömegrendezvényt a budapesti Hősök terén. A dísztribünön – többek mellett – Rákosi Mátyás főtitkár, Farkas Mihály honvédelmi miniszter, Révai József főideológus, illetve Marosán György egykori szociáldemokrata politikus látható.

A képen szereplő személyek közül – többek közt – Kádár és Marosán is börtönbe került az 1950-es évek elejének tömeges bebörtönzései idején az általuk irányított diktatúrában. A szovjet mintát és államberendezkedést szolgaian lemásoló magyarországi kommunista rezsimben, ahol ezrével börtönöztek be ártatlan embereket, a vezető pártkáderek a sztálini modell alapján egymás ellen is előszeretettel indítottak koncepciós pereket. Az önmagát egyfajta munkásvezérnek beállító, demagóg szólamairól híres Marosán jelentette ki 1956 végén: „Ezután lőni fogunk” – a fölkelt munkásokra. Kijelentése indította el a véres, több száz civil személy lemészárlásával járó magyarországi sortüzeket 1956 utolsó hónapjaiban.

Budapest, 1949. szeptember 5. Az Elnöki Tanács által kinevezett új kormány tagjainak eskütétele: Kállai Gyula külügyminiszter, Gerő Ernő államminiszter, Révai József népművelési miniszter, Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettes, Rónai Sándor külkereskedelmi miniszter, Erdei Ferenc földművelésügyi miniszter, Marosán György könnyűipari miniszter, Kádár János belügyminiszter, Farkas Mihály honvédelmi miniszter.

MTI Fotó/Magyar Fotó

A Dobi-kormány tagja eskütétel közben 1949 szeptemberében. A véreskezű Rákosi Mátyás mellett, a korszak rettegett hadügyminisztere, Farkas Mihály egyenruhában látható, tőle jobbra Kádár János.

1950-es évek. Kádár János (középen), a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Központi Vezetőségének tagja nyaralásán két a fotóriporter által meg nem nevezett férfi társaságában áll. A felvétel készítésének pontos dátuma és helyszíne ismeretlen. MTI Fotó: Reprodukció

Kádár János (középen) nyaral az 1950-es években. A Magyar Dolgozók Pártja (1956 októbertől Magyar Szocialista Munkáspárt) elitje előszeretettel időzött az 1950-ben létrehozott balatonaligai pártüdülőben. A külvilágtól hermetikusan elzárt „villarendszernek” Kádár János mellett Rákosi Mátyás, Apró Antal, a magyarországi kultúrpolitikát 1985-ig diktatorikus eszközökkel a kezében tartó Aczél György, illetve a kubai kommunista vezér, Fidel Castro, sőt a véres kezű, számos túszejtést (lásd: OPEC-csúcs elleni támadás) is végrehajtó, a kommunista országokban viszont támogatott és bújtatott terrorista, a Sakál néven ismert Ilich Ramírez Sánchez, azaz Carlos is is vendége volt. Kádár a vízi élményeket otthonában sem vetette meg: az 1950-es években villájában egy fűthető úszómedence is fokozta a kényelmet. Később ennek a medencének a betemetett helyén etettek tyúkokat feleségével, hogy táplálják a róluk kialakított, színpadias, hamis képet.

Bukarest, 1958. február 24. Kádár János a Romániába látogató párt- és kormányküldöttség vezetője és Apró Antal Chivu Stoica román miniszterrel és Gheorghiu Dej-jel, a Román Munkáspárt vezetőjével beszélgetnek a bukaresti Operaházban megtartott díszelőadás szünetében. MTI Fotó: Mező Sándor

Párt- és kormányküldöttség a bukaresti operaházban 1958-ban. Annak ellenére, hogy kedélyes kapcsolatot ápolt a Román Munkáspárttal, tárgyalásai során a magyar pártvezető szőnyeg alá söpörte az erdélyi magyarok problémáinak megvitatását a román féllel. Balról a 3. Kádár János, jobb szélen Apró Antal, a kommunista diktatúra egy másik meghatározó alakja.

Az ekkor már második éve az ország első emberének számító Kádár János 1956 novemberében, a forradalom szovjet erők által történt vérbe fojtása idején, tehát egy idegen állam fegyveres erőinek segítségével, törvénytelenül ragadta meg a hatalmat. 1956. november 7-én hajnalban, a 60. szovjet légvédelmi tüzérség 419. légvédelmi tüzérezredének 3. ütegével érkezett meg a Parlamentbe. A mai napig tisztázatlan körülmények és hírek szerint ezen a napon tehette le Kádár héttagú kormánya az esküt a Népköztársaság Elnöki Tanácsa Elnökének, Dobi Istvánnak. Dobi aznap törvénytelennek jelentette ki az ország akkori, hivatalban levő kormányát, a Nagy Imre-kormányt, és november 4-re visszadatálva miniszterelnökké nevezte ki Kádár Jánost. A fegyveres puccs minden kritériumát kimerítve a Magyarországot lerohanó szovjet erők támogatását élvező Elnöki Tanács a Magyar Közlönyben november 12-én megjelent határozatában úgy módosította az Alkotmányt, visszaállítva az október 23-a előtti közigazgatást, és úgy bocsátott ki törvényerejű rendeleteket, hogy 1956. október közepe 1957 tavasza között a testület nem tartott üléseket.

Budapest, 1958. április 12. Kádár János a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára és Biszku Béla belügyminiszter a Vasas-Salgótarján MB I-es labdarúgó mérkőzésen a közönség soraiban.

MTI Fotó: Kovács Lajos

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára és Biszku Béla belügyminiszter megtekintik a Vasas-Salgótarjáni Bányász Torna Club futballmérkőzést 1958 tavaszán. A korszakban a jelentős munkásbázissal bíró nagyvárosok (pl. Tatabánya, Dorog, Salgótarján stb.) komoly labdarúgócsapatokkal rendelkeztek, akárcsak a munkásmozgalmi múlttal bíró angyalföldi Vasas. Biszku Béla számos 1956-os perbe személyesen is beavatkozott, „keményebb büntetést”, tehát halálos ítéletet követelve. Biszku ellen 2013. október 16-án a Budapesti Nyomozó Ügyészség háborús bűntett és más bűncselekmény elkövetése miatt vádat emelt.