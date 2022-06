Ezerkétszáz éve épült mecset és palota maradványaira leltek Izraelben

Ez már a második ezen a környéken felfedezett, ősi, az iszlám közel-keleti térhódításának kezdeti korszakából származó mecset az utóbbi években. Egykor egy gyönyörű palotától mintegy 400 méterre délre állt.

Az ásatásokat az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) végezte a térségben folytatott kiterjedt kutatás részeként. A régészek szerint a világ egyik legrégebbi mecsetére bukkantak, s a leletek az i.sz. 7-9. században zajlott fokozatos átmenetről tudósítanak a bizánci kereszténység korától az iszlám vallás uralkodóvá válásáig.

