Négyezerötszáz éves szoborfejet talált egy földműves

A palesztin régészek szerint a kígyókoronával ábrázolt nőalak a szerelem és a háború istennőjét testesíti meg, amelyet számos ősi sémi kultúra tisztelt.

Úgy vélik, hogy i.e. 2500 körül, a héber törzsek honfoglalása előtti, kánaáni korban készítették a 22 centiméter hosszú mészkő szoborfejet, amelynek tetején kígyókorona van, az erő és a legyőzhetetlenség szimbóluma a kánaáni istenek panteonjában.

Anah kánaáni istennőt formálhatták meg, aki a kánaáni mitológia szerint a szerelem, a szépség és a háború istennője volt. Az Anat, Anatu és Antit néven is ismert, jelentős sémi istennőt Egyiptomban és Ugaritban, a Szíria északi részén lévő ősi kikötővárosban, valamint Cipruson és Mezopotámiában is tisztelték.

Ancient sculpture found by farmer in #Gaza

Palestinian farmer found a rare 4,500-year-old stone sculpture while working his land in Khan Yunis. The Ministry of Tourism and Antiquities said the limestone head is believed to represent the Canaanite goddess ‘Anat’. pic.twitter.com/xmKv4nCi4A

— Fady Hanona (@fadehossam) April 26, 2022