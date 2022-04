Remek szakács is volt a nagy meseíró

Generációk nőttek fel Csukás István meséin, melyeket kicsik és nagyok egyaránt kedvelnek és olvasnak a mai napig. Hogy milyen volt magánemberként hazánk egyik legismertebb meseírója, az megtudható az Álmok álmodói című sorozatból.

Gyerekként hegedűművésznek készült, de kamaszkorában elkezdett verseket írni és szép lassan az irodalom felé fordult. „Költészete egy kicsit háttérbe szorult ifjúsági munkáihoz képest. Remélem, hogy a gyerekek, mikor felnőnek, megismerik verseit is ” – mondta róla a műsorban barátja, Szakonyi Károly. A Kossuth- és József Attila-díjas író azt is elárulta, Csukás István nagyon szeretett főzni. Piacra járt vásárolni, otthon is sokat volt a konyhában, és a baráti társaságot is ellátta finom falatokkal. „Kondérban pincepörköltet kitűnően készített. Mikor a Balatonon összejöttünk valakinek a kertjében, ő volt a főszakács”.

A munkában nagyon precíz ember volt. Kilenckor kezdett írni és fél 1-ig fel sem állt. Ekkor ebédelt majd utána aludt, de csak 25 percet és ötig megint dolgozott, mesélte a műsorban Csukás István jó barátja, Húros Dóra, díszlet- és jelmeztervező, aki mindig csodálattal nézte kézzel írt munkáit

Hogy miként fogadták őt a gyerekek egy-egy rendezvényen, az is megtudható a Duna saját gyártású sorozatából, az Álmok álmodóiból.

