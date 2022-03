Változatos génállománya segítette a magyarság fennmaradását a Kárpát-medencében

A legújabb archeogenetikai vizsgálatok alapján elmondható, hogy igen változatos a mai magyarság génállománya, négy százalékban hordoz szinte minden magyar ázsiai géneket. A honfoglaló őseink genetikai összetételével, az államalapítástól a 20. század elejéig tartó demográfiai változásokkal, és a török pusztítás trianoni következményével is foglalkozott az M5 História legutóbbi adása.

Legutóbb a magazinműsor középpontjában a magyar történelem sorsfordító eseményei, vitatott kérdései álltak. A témákat közérthetően, szórakoztató kultúrtörténeti érdekességekkel fűszerezve mutatták be, a legkorszerűbb kutatások alapján, a legelismertebb szakemberek segítségével.

Legutóbb a magazinműsor végigkövette, hogyan alakult a Kárpát-medence lakosságának összetétele a honfoglalástól napjainkig.

A mai magyarság génállománya számottevően nem különbözik a környező népekétől. A változatos, alapvetően európai génállományban négy százalék kelet-ázsiai jelleget hordoz szinte minden magyar

– részletezte Török Tibor, az Archeogenetikai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa a műsorban.

Vizsgálták a honfoglaló magyarság genetikai összetételét is, kimutatták, hogy 30 százalékos ázsiai apai és anyai vonalakkal rendelkeztek. A Kárpát-medencében ekkor többségében a bronzkori őslakos nép leszármazottai éltek, számuk fél- és egymillió között lehetett, de a másfél milliót nem haladta meg – ismertette a demográfiai becslések eredményét a szakember. Ehhez viszonyítva elmondható, hogy az érkező honfoglalók az itt élők körülbelül 10 százalékát tehették ki.

További demográfiai változásokkal is foglalkozott a műsor, bemutatva, milyen nagy veszteségeket okozott a tatárjárás. Korábban úgy gondolták, hogy a népesség 70–80 százalékát is érintette, ám ekkora pusztítás után valószínűleg nem jöhetett volna az a viszonylag gyors visszaépülés, ami IV. Béla idején volt tapasztalható. Valószínű tehát, hogy 25–30 százalékos népességvesztést okozott a tatárjárás, ami a kétmillióra becsült lakosságszámhoz viszonyítva is sok – mondta Horváth Richárd történész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa, hangsúlyozva, hogy ezeket a számokat pusztán becslésekre tudják alapozni, hiszen nincs írott emlék, amellyel alátámaszthatnák.

Az M5 história azt is bemutatta, milyen demográfiai hatása volt a mohácsi vésznek, az ország három részre szakadásának és a Habsburgok betelepítési politikájának.

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Történettudományi Intézet tudományos munkatársa, Varga Szabolcs történész kifejtette, a török kori pusztulás után olyan etnikai változások következtek be az ország nagy területén, melyek a 19. században már nemzetiségi kérdéssé váltak, majd hivatkozási alapul szolgálhattak a trianoni határok meghúzásakor.

