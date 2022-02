Tematikus filmkínálat a kommunizmus áldozatainak emléknapján a közmédiában

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjához kapcsolódva a közmédia valamennyi csatornáján játék-, dokumentum- és fikciós filmekkel idézi meg mindazok emlékét, akik az erőszakrendszer mártírjaivá váltak.

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján, február 25-én minden évben országszerte megemlékezéseket tartanak, hogy felhívják a figyelmet a 20. század politikai kálváriájának súlyos következményeire. A kommunista rezsim meghurcoltjainak emléke előtt a közmédia tematikus műsorfolyammal tiszteleg számos csatornáján, köztük olyan játékfilmekkel, amelyekben egy-egy szereplő személyes sorsán keresztül élhetik át a küzdelmes történelmi időszakot a nézők.

A Duna műsorkínálatában kap helyet február 25-én, 21:10-től a GUPVI – A halál táborai című dokumentumfilm, amely a szovjet hadsereg által elhurcolt többszázezer Gupvi és Gulag táboraiban szenvedőnek állít emléket. A folytatásban, 22:40-től az ötvenes évek kommunista diktatúrájának egyik legsötétebb fejezetébe, a hortobágyi munkatáborokba láthatnak bele a nézők a 2015-ös, Csonka délibáb című tévéfilmben.

Az emléknapon a Duna World tematikus adása egy 2017-es tévéfilmmel, A színésznővel kezdődik, 19:30-kor, melyben a szerelem küzdelme jelenik meg a politikai akarattal szemben, majd 23:30-tól a díjnyertes, Elrabolt évek nyomában című dokumentumfilm következik.

Az M5 csatorna február 25-én, 13:40-kor a 2014-es, valós történelmi eseményeken alapuló, de részben fikciós thrillert, A berni követet tűzi műsorára. A folytatásban, 19 órakor kezdődik a tavaly bemutatott dokumentumfilm, a Memory Project 1956-2021, majd 21 órától országos tévépremierben debütál a Magyar Passió. Az 1950-ben játszódó film központi alakja Leopold atya, aki a háború után újjáéledő országban a ferences rend felvirágoztatásáért küzd szerzetestársaival. A főszerepben Eperjes Károly, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész látható, aki egyben a film rendezője is. A történelmi filmdráma után, 22:40-kor bemutatkozik a csatorna új, saját gyártású produkciója, az Elveszett idők című rövidfilm-sorozat is.

Emlékezzünk együtt a kommunizmus áldozataira, február 25-én, a közmédia csatornáin!