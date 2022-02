Isten embere volt, börtönbe vetették

Mindszenty Józsefet, Magyarország utolsó hercegprímását a Budapesti Népbíróság 73 évvel ezelőtt koncepciós per keretében életfogytiglan tartó börtönbüntetésre ítélte. 1949. február 3-a és 8-a között tárgyalták az ügyét.

1946. február 21-én nevezték ki bíborossá. Amikor a pápa a fejére helyezte a bíborosok kalapját, ezt mondta: „te leszel az első, akinek vállalnod kell a bíbor színnel jelzett vértanúságot!” Igaza lett XII. Piusnak. A magyar katolikus egyház bővelkedik kimagasló személyiségekben, de közülük is az egyik legnagyobb Mindszenty, akit a 20. század mindkét sátáni diktatúrája, a nyilasok és a kommunisták is üldöztek. Életútja mégis azt bizonyítja, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet kompromisszumot kötni, mert az ördöggel nem szabad együttműködni. Hitből vallotta:

„Ha újból megtanulunk imádkozni, lesz honnét erőt és bizalmat meríteni”.

A Rákosi Mátyás vezette magyarországi kommunisták a frissen befejeződött háborúban győztes moszkvai elvtársaik hathatós támogatását élvezve 1945-től kezdve szisztematikus alapossággal törtek az egyeduralom felé, és egyenként „szalámizták” le az útjukban álló demokratikus pártokat.

Mivel éppen úgy, mint a nácik, a kommunisták is totális hatalomra törtek, ezért a lelkeket is uralni akarták.

Emiatt már 1945-ben szembe kerültek az egyházakkal. Ebben az évben államosították az egyházi birtokokat, a következő esztendőben pedig a később általuk kivégzett Rajk László belügyminiszter betiltatta a katolikus világi szerzetesrendeket, és sor került az egyház megfélemlítésére kreált Pócspetri-perre.

Budpaet, 1949. február 8. Mindszenty József hercegprímás (a mikrofonnál) tárgyalása. A római katolikus vezetőt egy koncepciós per során hazaárulás és valutaüzérkedés vádjában találta bűnösnek és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a kommunista népbíróság. (MTI Fotó: Reprodukció)

Az egyházellenes támadás újabb fejezeteként a Belügyminisztérium Államvédelmi Osztályán létrejött az egyházpolitikai osztály, 1948-ban pedig államosították az egyházi intézményeket, többek között az iskolákat is.

A magyar katolikus egyház feje azonban nem hajolt meg Rákosi Mátyás világa előtt. A hajlíthatatlan szilárdságú Mindszenty József vezetésével a katolikus egyház 1948-ban megtartotta a Boldogasszony Évet. Az egész országra kiterjedő lelkiségi eseménysorozatot – amelyen közel egymillió hívő vett részt – december 8-án zárták le.

Néhány nappal később Mindszenty bíborost letartóztatta az ÁVO.

Az időpontot személyesen Rákosi Mátyás jelölte ki: december 26, karácsony másnapja, egyúttal pedig szent Istvánnak, az első keresztény vértanúnak is az ünnepnapja. Most adjuk át a szót Mindszentynek. Emlékirataim című memoárjában ezt írta: „amikor a letartóztatási végzést kérem tőlük, nyeglén odavetik, hogy nekik ilyenre nincs szükségük. Amikor pedig a bíborosok különleges nemzetközi jogállására utaltam, Décsi alezredes fölényesen veti oda, hogy hazaárulókat, kémeket és valutaüzéreket az éber demokratikus rendőrség akkor is kézre kerít, ha valaki bíborosi talárban van”.

Budapest, 1956. október 31. Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek katonák kíséretében, miután Pálinkás (Pallavicini) Antal őrnagy (b) október 31-én Budapestre hozta. A bíborost az Újpesti Nemzeti Bizottság fegyveres csoportja szabadította ki felsőpetényi őrizetéből október 30-án. (MTI Fotó: -)

Olti Vilmos hírhedt vérbíró. Törvénytelen eljárásokban, kirakatperekben súlyos börtönbüntetéseket szabott ki és nagyon sok halálos ítéletet hozott. Ilyen volt például a Pócspetri per. Mindszenty bíboros perében is ő volt a bíró. De ő vezette a Grősz József érsek és Endrédy Vendel zirci főapát elleni pereket is. Kerényi Lajos piarista szerzetes visszaemlékezéséből tudjuk, a rendszerváltás után sűrűn látogatta a kórházakat, hogy lelki vigaszt nyújtson a betegeknek. Az egyik kórteremben feküdt egy nagyon rossz állapotban lévő öregember. Halálán volt. Utolsó erejét szedte össze, hogy fel tudjon állni és ki tudjon menni a pappal a folyosóra. A beteg megkérdezte az atyától: mond-e neki valamit az a név, hogy Olti Vilmos? Az atya gyanútlanul rávágta, hogy igen, a hírhedt vérbíró. Mire az öreget elfogta a zokogás. Alig tudta kimondani: Én vagyok Olti Vilmos! A pap meggyóntatta.

Az ÁVO hírhedt székházába, az Andrássy út 60-ba vitték. Már aznap este megverték. Adjuk vissza a szót Mindszentynek: Décsi alezredes „legyűr vízszintesen, s elkezd ütlegelni. Talpamon kezdi és megy mindig feljebb. A gumibot suhogásaira a szomszéd szobából és a folyosó felől hallom a kórusszerű diadalmas kacajt. Nők és férfiak vegyesen (…) az őrnagy továbbra is egymás után méri rám az ütéseket; bár kimerülten liheg, de nem hagyja abba kínzásomat. (…) Összeszorítom a fogaimat, de a hangot nem sikerül mindig visszatartanom. Nyöszörgök fájdalmamban. Elég a testnek a magáé, de mintha a lélek még jobban égne. (…) Arra ébredek, hogy fellocsolnak”.

Az ÁVO válogatott kínzásokkal próbálta megtörni. Még a szovjet tanácsadóktól kapott pszichotróp szereket is bevetették.

A Budapesti Népbíróság 1949. február 3-a és 8-a között tárgyalta az ügyét.

Koncepciós perben életfogytiglan tartó fegyházra ítélték.

Az utolsó szó jogán békét kért az egyháznak, a magyar államnak és a saját lelkének.

XII. Pius pápa mihelyst hírét vette az ítéletnek, mindenkit, aki részese volt a bíboros meghurcoltatásának, egyházi átok alá vont.

Az Acerrimo Moerore kezdetű apostoli levelében pedig kijelentette: „Az egész kultúrvilág által elutasított ítélet, amelyet ott a Duna partján hoztak a római Anyaszentegyház egy kimagasló bíbornoka ellen, itt a Tiberis partján az Örök Városhoz méltó tiltakozó kiáltást váltott ki.”

Magyarország utolsó hercegprímását az ’56-os forradalom dicső napjai során szabadították ki rabságából.

Bertalan Péter, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa a hirado.hu kérdésére elmondta: az ideológiai alapokon álló pártállam veszélyes ellenfélnek tekintette a vallást, hiszen az az övétől teljesen eltérő eszméket képviselt. Azért törekedett az egyházak mozgásterének radikális korlátozására, hogy az élet egészét, így az emberi lelkeket és az abból fakadó cselekedeteket is uralni tudja.

A totális megsemmisítés a végcél, de ezt a kommunisták több lépésben, ravaszul, fokozatosan kívánták elérni. Ennek érdekében néha még az egyházakat is kijátszották egymás ellen. A magyar katolikus egyház 1945 utáni mártírsorsát bizonyítja, hogy nagyon sok papot hosszú évekre börtönbe vetettek, több egyházi személyre pedig koncepciós perek keretében halálos ítéletet mértek.

A maratoni vesszőfutás legkeményebb időszaka 1949 és 1953 közé esett. A Mindszenty József bíboros és Grősz József kalocsai érsek ellen indított koncepciós perek az egyház irányítását akarták megbénítani. A történész ugyanakkor azt is megemlítette, hogy az egyház „kemény magját” a szerzetesrendek adták, amelyek ezer szállal kapcsolódtak a társadalomhoz.

A kommunista diktatúra a szerzetesrendek működésének korlátozásával, rendi életük ellehetetlenítésével nem csak ezt a „kemény magot” akarta tönkre tenni, de azt a kapcsolati hálót is szét akarta szakítani, amely az egyházat a társadalommal a szerzeteseken keresztül kötötte össze.

Vatikánváros, 1971. szeptember 28. VI. János Pál pápa fogadja Mindszenty József bíborost (j), aki röviddel azelőtt hagyta el az Egyesült Államok budapesti nagykövetségét, ahova 1956. november 4-én menekült. (MTI Fotó/UPI)

Mindszenty bíboros rendíthetetlen bátorsággal és hajlíthatatlan akarattal szállt szembe ezzel a törekvéssel.

Letartóztatása és életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélése után, a terror légkörében tudták csak az egyházra kényszeríteni azt az 1950. augusztus 30-án aláírt megállapodást, amely szinte teljesen állami ellenőrzés alá vonta a magyarországi papság működését. A szerzetesrendek betiltása, tagjainak szétszórása jelentette a pártállam következő lépését.

Vatikánváros, 1971. szeptember 30. VI. Pál pápa (j) és Mindszenty József (b) bíboros, esztergomi érsek egymás kezét fogva pontifikálják a szentmisét a Sixtusi kápolnában 1971. szeptember 30-án, a harmadik püspöki zsinat megnyitásán. (MTI Fotó / Reprodukció)

Bertalan Péter szerint az 1956-os forradalom leverését követően nem változott a helyzet, a Rákosi klikket követő kádári garnitúra pontosan ott folytatta a diktatúra kiépítését, ahol elődje abbahagyta.

Jelenlegi ismereteink szerint a forradalom leverését követő 12 hónap alatt a bíróságok első fokon 43 113 személyt ítéltek el, ebből a végrehajtandó börtönbüntetések száma 21 686 volt. A Népköztársaság elleni bűncselekmények miatt 935 főt ítéltek börtönbüntetésre, a politikai vádak alapján hozott halálos ítéletek száma pedig 180 – mondta a történész.