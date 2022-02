Kleopátra sírját kutatták, nem várt felfedezést tettek

Húsz múmiát tartalmazó, görög-római kori sírra bukkantak a régészek, miközben Kleopátra sírját keresték az Egyiptom nyugati részén található Asszuán városa mellett. A közös, egyiptomi-olasz régészcsoport a lelőhelyen – ahol több mint 300 sírbolt található i.e. 6. századtól a Krisztus utáni 4. századig – feltárt egy nagy családi sírboltot, amit vélhetően sírrablók foszthattak ki az ókorban – olvasható a HeritageDaily cikkében.

A sírt egy téglalap alakú, égetett építmény, illetve állati csontokat, kerámiatöredékeket, áldozati táblákat és hieroglifákkal feliratozott tányérokat tartalmazó törmelékhalom takarta el.

Mysterious tomb with 20 mummies discovered in Egypt – The Times Hub https://t.co/nhZ3ggnc1H

— Kathy Reichs (@KathyReichs) January 24, 2022