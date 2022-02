Cattarói matrózfelkelés: egy letűnt birodalom legnagyobb flottalázadása

Máig vitatott, hogy mi is történt valójában: békére vágyó matrózok háromnapos lázadása, vagy jól előkészített, ám sikertelen kommunista zendülés? Esetleg a tisztek és a legénység közti feszültségek, az ellátási nehézségek, a matrózok demoralizálódásának régóta érlelődő folyamata találkozott egy halódó birodalom tengeri agóniájával? – mindenesetre tény, hogy 104 évvel 104 évvel ezelőtt, 1918. február 1-én az Osztrák-Magyar Monarchia flottájának mintegy negyven hadihajójára vonták fel a vörös zászlót.

A Cattarói-öblöt az Isten is flottatámaszpontnak teremtette. Nem is egy, hanem mindjárt két, egymás mögötti, jól védhető öbölből áll, amit kacskaringós szorosok kötnek össze egymással és a tengerrel. Körben pedig az égig érő hegyek karéja, melyek a parti ütegek számára kiváló lőállásokat biztosítanak. A mai Montenegróban található, s manapság Kotori-öbölként emlegetett helyszín a Monarchia második legnagyobb haditengerészeti bázisát adta, itt állomásozott a flotta harmada. 1918 elején ez hatezer matrózt jelentett, de a szárazföldi alakulatok és a kisegítő, technikai személyzet összesített létszáma is megközelítette a tengeri haderőét.

Az Osztrák–Magyar Monarchia haditengerészetében szolgáló, különböző nemzetiségű matrózok által kirobbantott cattarói matrózlázadás során készült fénykép, 1918. február 1-én. (MTI Fotó: Reprodukció)

Ha a lázadás előzményét keressük, akkor az időben egészen az első világháború közepéig kell visszamenni, mikorra is már jócskán alábbhagyott a háborús lelkesedés. Nem csak a fronton, de a hátországban is. A hadigazdálkodás nehézségei és a lassacskán már mindenre kiterjedő árúhiányból következő nélkülözések miatt a Monarchia egyre több városában robbant ki kisebb-nagyobb sztrájk, ami 1918 januárjára az egész birodalmat megrázó általános munkabeszüntetési hullámmá terebélyesedett. Sztrájkok robbantak ki a pólai és a trieszti kikötőkben is, és ezek a hírek eljutottak a cattarói matrózok fülébe. Mint ahogyan arról is tudtak, hogy nem sokkal korábban, 1917. október 15-én, a Monarchia egyik torpedónaszádjának legénysége úgy döntött, hogy nem harcol tovább, s a matrózok lefegyverezték a tiszteket, átkeltek az Adrián, és megadták magukat az olaszoknak. Hasonló dezertálások a szárazföldi alakulatoknál is történtek, főleg a cseh nemzetiségű katonák dobták el a fegyvert az olasz-fronton.

A szárazföldi haderő harci morálját összességében mégis elfogadhatónak lehet nevezni. Nem így a haditengerészetét, ahol sokkal rosszabb volt a helyzet.

Horthy Miklós, akit miután felgyógyult az 1917-ben vívott otrantói ütközetben szerzett sebesüléséből és kinevezték a Pólában állomásozó Prinz Eugen csatahajó parancsnokává, a flotta helyzetéről a következőt vetette papírra:

„a nehézségeket még az is súlyosbította, hogy legénységünk a monarchia összes nemzetiségeiből került össze és ennélfogva nemcsak a szocialista, hanem a jugoszláv, a cseh és az olasz soviniszta izgatásnak is jó talajul kínálkozott”.

Minden idők legnagyobb magyar gyártású hajója, a Szent István csatahajó a fiumei kikötőben. A felvétel készítésének pontos dátuma ismeretlen. (MTI Fotó: reprodukció)

Pontosan azon a napon, amikor Horthy Miklós Pólában átvette a Szent István testvérhajójának, a Prinz Eugen csatahajónak a parancsnokságát, Cattaróban kitört a lázadás. A Sankt Georg páncélos cirkáló matrózai feltörték a hajó fegyverraktárát, a tiszteket lefegyverezték és felvonták a vörös lobogót.

Bármilyen hihetetlen, mégis tény, hogy Budapesten az első világháború alatt még tengeralattjárókat is gyártottak. A Monarchia földközi-tengeri bevetésre is alkalmas, német licence alapján készült tengeralattjárói közül négyet a Dunagőzhajózási Társaság óbudai telepén építettek meg. Az elkészült búvárhajókat részegységekre szétszedve vasúton szállították Pólába, ahol azokat összeszerelték és hadrendbe állították. A magyar vállalatnál készült tengeralattjárók 306 tonna vízkiszorításúak voltak és két dízel- valamint két villanymotort kaptak. A felszínen kilenc, víz alatt 7,5 csomós sebességre voltak képesek. Fegyverzetük két darab 450 mm-es Whitehead-féle torpedóvető csőből és egy 75 mm-es ágyúból állt. Egy útra maximum öt torpedót vihettek magukkal. 1917. január 21. és június 24. között álltak szolgálatba. Az összeomlásig harcoltak. A flotta egyik legutolsó fegyvertényeként a Monarchia U-31-es búvárnaszádja 1918. október 2-án sikeresen torpedózta meg a Durazzo kikötőjét ostromló brit flotta Weymouth nevű cirkálóját.

A zendüléshez a szomszédságban horgonyzó többi hajó matrózai is csatlakoztak.

A lázadók azt követelték Alexander Hansa ellentengernagytól, hogy engedjen mindenkit haza, amúgy meg jobb minőségű ételeket adjon az embereknek. Matróztanács alakult, s a lázadó matrózok délután gyűlést tartottak. Követeléseiket pontokba foglalták. Eszerint követelik, hogy a vörös lobogót az összes hajóra vonják fel, a tiszteket fegyverezzék le, az irányítást pedig adják át a legénységnek.

A matrózok továbbá követelték az „azonnali, általános béke megkötését”, mégpedig az „orosz demokratikus javaslatok” és a népek önrendelkezési joga alapján. A Hansa ellentengernagynak átnyújtott listán szerepelt még a „teljes leszerelés és önkéntes milícia felállítása”, a „több és hosszabb kimenő” vágya és az az óhaj, hogy „hat havonta 31 nap szabadság” járjon minden katonának.

De az ellentengernagynak átnyújtott listán szerepel még az is, hogy követelik a „jobb dohányellátást” és a „levélcenzúra megszüntetését”. Végezetül pedig azt, hogy „ennek a tüntetésnek nem lehet semmi néven nevezhető megtorlása”.

Hansa ellentengernagynak, valamint a tisztikar tagjainak ekkor még az volt a véleménye, hogy a lázadás reggelre elcsitul. Csalódniuk kellett.

Az addigra már közel negyven hadihajót uraló matrózok ugyanis üzenetet küldtek azokra a hajókra, ahol még nem vonták fel a vörös lobogót, hogy ezt azonnal tegyék meg, különben lőni fognak.

A zendülés azonban nem terjedt ki a part menti erődökre.

Az I. védőkörlet-parancsnokságot vezető Gusseck táborszernagy február 2-án, tehát a lázadás második napjának reggelén ultimátumot küldött a Sankt Georg-ra: „Felszólitom a cirkálóraj és az V. csatahajóosztály legénységének bizalmi férfiait, hogy az összes tengerészlegénységgel a rendhez és fegyelemhez haladéktalanul térjen vissza. Ha ez (…) be nem következik, úgy a rendelkezésemre álló minden eszközzel a rendet vissza fogom állítani”.

Az ultimátum kézhezvételét követően a lázadókat irányító Anton Sesan tartalékos tengerészzászlós horvát és olasz nyelvű beszédet intézett a matrózokhoz, állítván, hogy biztos forrásból tudja: az angol, francia és olasz hajóhadaknál is kitört a forradalom, ezért a háború azonnali befejezését, de legalábbis fegyvernyugvást követel. A matrózokat pedig felszólította, hogy a tiszteket kezeljék ellenségként.

Az öbölben horgonyzó hajók matrózainak többsége erre azonban már nem volt hajlandó és szépen sorban visszaadták a tiszteknek a parancsnokságot.

A Novara és a Helgoland cirkáló hét romboló kíséretében fölszedte a horgonyát, bevonta a vörös lobogót és kifutott az öbölből.

Sesan a távozó hajókat látva a magyar és német nemzetiségű matrózoktól elszedette a fegyvereiket, mert már csak a horvát és olasz matrózokban bízott. Közben a Kaiser Karl VI páncélos cirkálón is bevonták a vörös lobogót, ami estére már csak három hajón lengett.

A lázadás harmadik napjának reggelére azonban már azokon sem: a matrózbizottság az általános kapituláció mellett döntött.

Mire Pólából megérkeztek a lázadást leverni hivatott III. csatahajóosztály hadihajói, már visszaállt a rend.

És mi lett a lázadás vezérével, Sesan tengerészzászlóssal? A kumbori tengerészeti vízi repülőgépállomás K-207-es gépén két pilótával együtt átrepült Olaszországba, ahol is börtönbe vetették, mondván, hogy szocialista felforgató.

A lázadás összeomlása után összeülő hadbíróság a felkelés négy vezetőjére halálbüntetést, hét másikra életfogytiglant szabott ki, 385 tengerészt pedig hosszabb-rövidebb idejű börtönbüntetésre ítélte.