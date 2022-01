Kiderült, miért maradt érintetlen a magzat a várandós múmiában

A kutatók a folyamatot a tojás savanyításához hasonlították.

A magzat az érintetlen méhben maradt – mondta Wojciech Ejsmond, a Lengyel Tudományos Akadémia régésze a ScienceAlert tudományos hírportálnak.

Ejsmond a folyamatot azzal magyarázta, hogy a holttestekben a vér pH-szintje jelentősen csökken és savasabbá válik. A mumifikálni kívánt testeket az ókori Egyiptomban egy száraz tómederből gyűjtött sókeverékkel, nátronnal töltötték fel, amelynek köszönhetően a levegő és az oxigén nem tudott beférkőzni a holttestbe.

A Journal of Archaeological Science tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint azonban az anya és a magzat teste teljesen másképpen mumifikálódott. Míg az nő testét nátronnal kezelték, addig a magzat a méhében létrejött savas környezetben konzerválódott, ami eltérően alakította át a lágyszöveteket.

Az kutatási eredmények arra engednek következtetni, hogy valószínűleg más várandós múmiák is lehetnek a múzeumi gyűjteményekben, amelyeket a lágyszövetek alapos vizsgálatával azonosítani lehet. Az vizsgálat pedig segíthet a kutatóknak választ adni arra a kérdésre, hogy vajon hogyan maradhatott a magzat sértetlen, miközben az anya szerveit kikerültek a testből a mumifikációs folyamat során.



