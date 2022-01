4000 éves társasjátékra bukkantak a régészek

A közös ománi–lengyel projekt, A települések fejlődése az észak-ománi hegyekben a bronz- és vaskorban célja, hogy megvizsgálja a települések fejlődését az északi Hadzsar-hegység völgyeiben. A csapatok 2015 óta vizsgálják a területet, és igen gazdagnak bizonyult régészeti maradványok szempontjából.

Bizonyítékot találtak a letelepedésről egészen i. e. 4300-tól 4000-ig, valamint, i. e. 1100-tól 600-ig. A Varsói Egyetem sajtóközleménye szerint jelenleg a csapatok a bronzkor Umm an-Nar szakaszából, és a több ezer évvel ezelőtti vaskorszakból származó településekre összpontosítanak – tájékoztatott a Newsweek.

A régészek a közelmúltban több leletet is találtak, köztük nagy, megmagyarázhatatlan, legfeljebb húsz méter átmérőjű tornyokat, valamint a réz megmunkálásának bizonyítékát.

The Bronze Age board had markings and holes, and was discovered as part of an archeological dig in the Middle East. https://t.co/L5RjYS2yiS

— Newsweek (@Newsweek) January 10, 2022