Az ősi Egyiptom egy újabb szeletét ismerhetjük meg

Egy gazdag sírkomplexumra bukkantak az ősi egyiptomi kikötőváros, Bereniké közelében a lengyel régészek – számol be a Heritage Daily. A települést II. Ptolemaiosz fáraó alapította az időszámítás előtti 3. században, később pedig virágzó kereskedelmi központtá vált. Az időszámítás szerinti 4–6. században a várost a blemmik lakták, akik később Alsó-Núbiában alapítottak egy független királyságot.

A Varsói Egyetem Mediterrán Régészeti Központjának munkatársai egy olyan sírkomplexumot tártak fel, amely több szinten eltemetve hét csontvázat tartalmazott. Mind a hét, nagyjából 1500 éves csontváz azonos pozícióban volt eltemetve, a holttestek alsó végtagjait a mellkasra helyezték.

„Ez nem egy természetes pozíció. Ahhoz, hogy ezt elérjék, az elhunytat kötéllel vagy ruhával kellett megkötözni” – mondta Mariusz Gwiazda, a csapat tagja. Hozzátette, a nyughely kivételesnek számít Egyiptom keleti részén. A maradványok a város egy kevéssé ismert korszakából származnak.

#Berenike Research on the #EasternDesert city’s 4th–5th cent. cemetery finds social differentiation in the late period: an elite tomb with intact burials & goods.

