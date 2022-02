Párnába rejtve lopták el a Szent Koronát

Duplán nevezetes dátum a Szent Korona történetében a február 21-e, mert egyrészt 1440-ben ezen a napon lopta el a visegrádi kincstárból Kottaner Jánosné, a királyné udvarhölgye, 1790-ben pedig hosszadalmas külországbéli hányódtatása után ezen a napon tért haza, immáron Budára.

Nemzeti hagyományaink szerint első királyunk Szent István II. Szilveszter pápától kért és kapott koronát.

Árpád-házi királyaink idején a Szent Korona a fehérvári egyház kincseskamarájában lakozott, a prépost szigorú felügyelete alatt. Fennmaradt Gutofredus prépostnak 1198-ban a pápához írt levele, melyben állandó őrkanonoki méltóságáról is említést tett.

A Szent Korona már e korai időkben is létező tiszteletét jelzi, hogy amikor Imre király és Aragóniai Konstancia királyné gyermeke, a mindössze ötéves III. László királyunk a trónkövetelő nagybácsi, András herceg elől 1205-ben Bécsbe menekült, az uralkodói fejéket is magával vitte. A gyermekkirály azonban nem sokkal később meghalt, és az új király, II. András, a Szent Korona visszaszerzése miatt még háborúzni is hajlandó lett volna VI. Lipóttal. Az osztrák herceg azonban megrettent a fenyegetéstől és a háború elmaradt. A sors furcsa fintoraként később még össze is barátkoztak, amit az is bizonyít, hogy hadaikkal közösen vettek részt a szentföldi ötödik keresztes hadjáratban.

Visegrád a középkorban (fotó: Wikipedia)

Visegrád a középkori Magyar Királyság egyik legfontosabb városa volt, 1323 és 1408 között pedig az ország fővárosa. Zsigmond királyunk neve azért is fontos a Szent Korona történetében, mert rosszul kezdődött az uralkodása, lévén, hogy a bárók fogságba vetették. A lefogatásában töltött három hónap alatt a királyi tanács a „Szent Korona joghatósága” alatt kormányozta az országot, ami azt is jelzi, hogy a koronára ekkor már nem úgy tekintettek, mint a király tulajdona, hanem az ország képviselője, s az államhatalom forrása. Nem véletlen, hogy az ország pecsétjén is a „Magyarország Szent Koronájának pecsétje” körirat olvasható.

A Szent Korona állandó székhelyét Károly Róbert (1308–1342) változtatta meg, aki azt 1310 után Fehérvárról áthelyezte a visegrádi fellegvár öregtornyába. Itt is maradt egészen 1526-ig. Nagy Lajos (1342–1382) királyunk a magyarral együtt itt őriztette a lengyel koronát, Zsigmond király (1387-1437) pedig a német birodalmi koronát.

Nagy gonddal és szigorral vigyázták királyaink a visegrádi fellegvár öregtornyát, oda engedély nélkül senki sem léphetett be. A Szent Korona a torony legfelsőbb emeletén, sok lakattal lezárt vastag, vasalt ajtó mögött pihent. Éjjelente a koronaőr az ajtó előtt vetette meg az ágyát, hiszen arra esküdött fel, hogy akár az élete árán is megvédi azt.

Hiába őrizték azonban sok lakat alatt, egyszer mégis ellopták a koronát. Mindez 1440. február 21-én történt.

Az előző esztendőben vérhasjárvány elvitte Albert királyt, aki az első Habsburg volt a magyar trónon. Halála után született meg a gyermeke, Luxemburgi Erzsébet királyné pedig azért küzdött, hogy az ország nemessége a csecsemőt fogadja el új, törvényes királyának. Csakhogy a törökveszély olyan nagy volt, hogy a rendek inkább egy erős és harcra kész férfit kívántak trónra ültetni és a lengyel királyt, Jagelló Ulászlót támogatták.

Ekkor lépett közbe Kottanner Jánosné, a királyné udvarhölgye.

Adjuk most át neki a szót, hiszen kalandjait leírta, s az meg is jelent nyomtatásban, A korona elrablása. Egy magyarországi nő, Kottanner Jánosné emlékirata – címmel.

„A várnagy ekkor gyöngélkedett, mégis szándékában állt, hogy az ajtó elé feküdjön, amely első bejáratul szolgált a szent koronához. Betegsége ekkor súlyosbodott, ahogy Isten akarta, a férficselédeket viszont ide nem fektethette. Ezért vászonkendőcskét borított arra a lakatra, amely a sa­rokvas mellett volt, s pecsétet nyomott rá. (…) Amikor elérkezett az ideje, az, aki velem volt, a kápolnán keresztül szorongva jött az ajtóhoz és kopogtatott. Kinyitottam neki, majd mö­götte ismét bezártam. Elhozta magával szolgáját, akinek segítenie kel­lett, akit keresztnevén ugyanúgy hívtak, mint őt, és aki fel­esküdött neki. (…) A lakatról levette a rápecsételt kendőcskét, amelyet a várnagy tett oda, kinyitotta az ajtót, szolgájával együtt bement, és keményen dolgozott a többi lakaton, úgy­hogy az ütögetés és a reszelés zaja kivehetően hallatszott. Az őrök és a várnagy népe ezen az éjszakán különösen éberek voltak a gond miatt, amely rajtuk volt, mégis a mindenható Isten, úgy látszik, mindnyájuk fülét betömte, és egyikük sem hallott semmit. Mert én mindent jól hal­lottam, s nagy félelmemben és aggodalomban őrködtem egész idő alatt. (…) Miasszonyunknak megfogadtam, hogy mezítláb Mariazellbe zarándokolok és amíg zarándokutamat nem teljesítem, ad­dig szombat éjszakánként nem alszom tollakon. (…) Mikor aztán a Szent Korona egészen sza­baddá vált, mindenütt megint betettük az ajtókat, és más lakatokat tettünk rájuk azok helyett, amelyeket levertünk, újra rányomtuk nagyságos úrnőm pecsétjét, a külső ajtót megint bezártuk, visszatettük a lepecsételt kendőcskét úgy, ahogy megtaláltuk, és ahogy a várnagy odatette, én meg a reszelőket beledobtam az árnyékszékbe, amely az asszonyházban volt. Ott majd megtalálják a reszelőket, ha bizonyíték végett feltörik. A Szent Koronát a kápolnán keresztül vittük ki, ahol Szent Erzsébet nyugszik, ide én, Kottanner Jánosné egy miseruhával és egy oltárterítővel tartozom, de ezt majd nagyságos uram, László király fizesse meg. Itt segítőtársam fogott

egy vörös bársonyvánkost (párnát – a szerk.), felfejtette, kivette belőle a tollak egy részét, a szent koronát beletette a vánkosba, majd újra bevarrta.

Akkorára már majdnem teljesen megvirradt, felkeltek az udvarhölgyek és mindenki más is.”

Hát így lopta el, majd rejtette egy párnába Kottanner Jánosné és egy Kesselökői Liptai Bálint nevű nemesember a koronát, hogy aztán az imént már bemutatott udvarhölgyek társaságában, feltűnés nélkül Komáromba vigye. Merthogy ott várta Luxemburgi Erzsébet királyné és a halott király kisded gyermeke. Az udvar ezt követően rögvest felkekekedett és Fehérvárra ment. Közben a lengyel király is megindult Magyarországra, de már elkésett: Szécsi Dénes esztergomi érsek szabályos körülmények között megkoronázta a csecsemőt.

És ekkor kitört a polgárháború, melyből a lengyel király került ki győztesen. Mondjuk sokat nyomott a latban, hogy Hunyadi János is őt támogatta. Luxemburgi Erzsébet királyné rokonához, a Habsburg-ház fejéhez menekült és a Szent Koronát 8000 aranyforintért a kezére adta.

Mátyás királynak (1458-1490) kellett aztán visszavásárolnia, 60 000 aranyforintért, 1463-ban.

Mátyás király szobra Kolozsvár főterén a gótikus Szent Mihály-templom előtt (Fotó: MTI/Oláh Tibor)

Február 21-éhez kötődik egy másik, de a fentieknél sokkal vidámabb dátum is, hiszen hosszú hányattatása után 1790-ben ezen a napon tért haza a Szent Korona. Immáron Budára. II. József (1780-1790) ugyanis annak ellenére, hogy nem koronáztatta meg magát, kiérdemelve ezzel a „kalapos” jelzőt, mint valami múzeumi tárgyat, nemzeti ereklyénket Bécsbe vitette és ott őriztette a császársága többi koronájával együtt. Halála előtt azonban két rendelkezését leszámítva az összes többit visszavonta, ami a Szent Korona hazatérését is maga után hozta.

Díszkisérettel tért Budára a Szent Korona.

Az ország összes megyéje elküldte a saját nemesi bandériumát, s az ifjak felügyelete mellett tette meg az utat. Nemzeti ereklyénk február 21-én érkezett Budára. Útközben végig díszőrséget álltak az emberek és nagy vigaszsággal, lelkesen ünnepelték. Esztergom határában például háromszáz fehér ruhás hajadon fogadta, a templomokban pedig amerre csak elhaladt, ünnepi szentmisét tartottak. A budai vár kapujában fogadták az ország nagyjai, élükön a bíborossal, az országbíró pedig üdvözlő beszédet tartott. A Hadi és Más Nevezetes Történetek című korabeli hírlap azt írta, hogy a nap folyamán a városházánál ötszáz cseber fejér és veres bor folyt a muzsikaszó alatt. Kazinczy Ferenc pedig ezt írta visszaemlékezésében: „lobogott a Zrínyi kucsmája, minden fejen pipacsszín posztóból, magyar bárány prémjével, és az asszonyi nem vetélkedék a miénkkel a nemzetiség külső jelei viselésében.”

Címlapfotó: A Szent Korona, az országalma, a jogar és a kard (Fotó: MTI/Kovács Tamás)