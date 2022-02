Ostrom után kerültek a kastélyba a nindzsafegyverek

A Japánban feltárt leletek a ma sokak által ismert dobócsillag elődei lehettek. A régészeti tárgyak az 1590-es évekből származnak és egy ostrom során kerülhettek az Ivacuki és a Hacsioji kastélyba.

A Japánban talált leletek a szakértők szerint nindzsafegyverek lehetnek. A leletek között vannak olyan darabok is, amik úgy néznek ki, mint a dobócsillag elődei – olvasható a Live Science oldalán.

430-year-old ninja weapons possibly identified https://t.co/AOWunqbFYM — Live Science (@LiveScience) February 14, 2022

A régészek 1960 és 2010 között több helyszínen, köztük az ivacuki és a hacsioji kastélyban tártak fel számos leletet. A lehetséges nindzsafegyverek az 1590-es évekből, Odavara ostromából származhatnak.

A csata során a Tojotomi és a Tokugava család együttes erővel legyőzte a Hódzsó családot, amely akkoriban Japán jelentős részét uralta, valamint elfoglalták az Ivacuki és a Hacsioji kastélyt.

Az ostromra a Sengoku-korszakban került sor, amikor a hatalomért több dinasztia is harcolt. A korszakból fennmaradt szövegek is tesznek említést nindzsa harcosokról, valamint kémekről és szabotőrökről, akik valószínűleg az ostromban is részt vettek.

A feltárt lapos dobókövek akár a suriken dobócsillag elődei is lehettek.

Találtak továbbá olyan agyagból készült fegyvereket, amelyek nagyon hasonlítottak a makibiszi nevű fegyverre, ami egy olyan térbeli csillagszerű tüskés tárgy, ami az ellenfelet és annak lovait megsebezte, ezáltal pedig lelassította és gyengítette.

Ivata Akihiro régész elmondta, hogy a leletek valószínűleg egy harci csoport fegyverei voltak, akik nindzsaként harcoltak. Hozzátette, hogy sietve készíthették el az ostrom előtt, azonban ennek ellenére is hatásos fegyverek voltak.

Címlapfotó: Hokuszai Kacusika illusztrációja egy nindzsáról (Fotó: wikipedia.org)