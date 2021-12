Amikor a vásznon csillagok születnek – az erdélyi hollywood története

Fények cikáztak, árnyak hulltak és a zongora hangjai mellett a kifeszített lepedőt filmvászonná varázsolták: 126 évvel ezelőtt, 1895. december 28-án megszületett a mozgókép. Az első világháború végéig terjedő időszak a magyar mozgófilm első, nagy korszakának tekinthető. Ráadásul nem is egy központú volt a honi filmipar, hiszen Budapest mellé villámgyorsan felkúszott Kolozsvár is.

Auguste Marie Louis Nicolas Lumiere francia kémikus, fivérével, Louis-val, a filmművészet és a filmgyártás úttörője, 1862. október 19-én született Besancon-ban.

Meghalt 1954. április 10-én Lyon-ban. A képen: Auguste Marie Louis Nicolas Lumiere 3-D tipusú vetítőjével. Fotó: MTI/FRK

Olyan gyorsan peregtek az események, mint egy mozigépbe illesztett filmtekercs. Noha az első filmnek az angliai Rounhayben 1888-ban készült, s napjainkra mindössze két másodperc hosszúságban fennmaradt kerti jelenetet tartják, a kezdetetek kapcsán mégis két korszakalkotó zsenit kell kiemelni: Auguste és Louis Lumière-t. Nevüket együtt szokás emlegetni, legfeljebb úgy, hogy Lumière-testvérek vagy Lumière-fivérek, akik 1895. február 13-án Lyonban szabadalmaztatták a mozgófényképről szóló találmányukat.

Az első filmvetítést március 22-én meg is tartották a Nemzeti Ipart Támogató Társaság előtt.

Ez sem hosszú alkotás, nem egészen egy perces, s azt mutatta be, ahogyan a lyoni gyárukból kijönnek a munkások. Mégis áttört minden gátot, s a mozgókép azóta is elvarázsolja az embereket. A mozi születésnapját az első, fizetős előadáshoz kötjük, amely ilyen előzmények után 1895. december 28-án történt. A párizsi Boulevard des Capucines-en lévő Grand Caféban vetítették le a Lelocsoilt locsoló című, burleszknek mondható kisfilmet, amely annak ellenére is óriási közönségsikert aratott, hogy az aznapi bevétel még csak 33 frank volt.

Lumiere-ék először hétköznapi jeleneteket örökítettek meg: kártyázókat, dolgozó kovácsot, vagy egy gyermek etetését. Már önmagában az a tény, hogy mozog a kép, elegendő volt a kasszasikerhez.

1896-ban több mint negyven ilyen filmet forgattak, s az emberek özönlöttek azokba a kávéházakba, ahol levetítették. Közülük talán a leghíresebb a vonat érkezését bemutató, amelyről a legenda úgy tartja, hogy a nézők között pánikot keltett a franciaországi La Ciotat város állomására befutó szerelvény látszata. Ha ez így nem is felel meg a valóságnak, de tény, hogy Lumiere-ék a hatás fokozása érdekében a kamerát közvetlenül a sínek mellé, a vonat érkezésével szemben állították le, s így valóban olyan érzetet keltettek, mintha a lokomotív kivágtatna a nézők közé. A film dinamikája nem a történésből fakad, hanem abból, ahogyan azt láttatják. Lumiere-ék nem csak ezzel a trükkel lettek úttörők, hiszen ők fedezték fel a vágás és a kamera mozgatásának technikáját is, valamint ők készítették el a legelső dokumentumfilmeket és tudósításokat is. Cégük összesen 1.400 filmet forgatott, ami jelentős anyagi sikert hozott.

Lumiere-ék találmánya villámgyorsan körbenyargalta a világot. Hozzánk nagyon hamar, már 1896-ban megérkezett.

Az első vetítést a szédületes iramban fejlődő Budapesten, a Royal Szállóban tartották, május 10-én. Innen számítjuk a magyar filmvetítés, illetve a magyar mozgókép-történet kezdetét. A mozi aztán látványos gyorsasággal vert gyökeret idehaza: a kávéházakból kilépve országszerte egymás után nyíltak a filmszínházak, ahol eleinte külföldi, majd egyre több magyar filmet is láthatott a közönség.

Az első világháború végéig terjedő időszak pedig a magyar mozgófilm első, nagy korszakának tekinthető. Ráadásul nem is egy központú volt a honi filmipar, hiszen Budapest mellé villámgyorsan felkúszott Kolozsvár is.

Kevéssé ismert az „erdélyi Hollywood” története, melynek meghatározó személyisége Janovics Jenő volt. Színigazgatóként kezdte, hogy aztán a magyar filmgyártás nagy úttörőjeként folytassa, filmstúdiója pedig az egyetemes filmművészet fejlődéséhez is hozzájárult. Nála kezdte pályafutását a később az angol filmipart megteremtő Korda Sándor (Sir Alexander Korda) és a Casablanca című filmmel világhírnevet szerző Oscar-díjas Kertész Mihály (Michael Curtiz) is. Utóbbi három filmet forgatott a kolozsvári stúdióban, míg Korda a Janovics által 1916-ban, a világon hetedikként megalapított Corvin Filmgyár főrendezőjeként tevékenykedett.

Budapest, 1940-es évek. A Korda testvérek: Korda Zoltán filmrendező, Korda Sándor filmrendező és Korda Vince díszlettervező. A felvétel készítésének pontos dátuma ismeretlen. MTI Fotó – Reprodukció

Ma már hihetetlennek tűnik, de igaz: a kolozsvári filmstúdió egykoron Európa harmadik legnagyobb filmgyára volt, csak a Pinewood és a Cinecitta előzte meg.

Volt egy külső helyszíne is, a kolozsváriak által egyszerűen csak Mozifalvaként emlegetett Szászfenesen. Janovics amúgy az ország különböző városaiban 26 mozit működtetett, melyek „természetesen” rendre műsorra tűzték a Corvin Filmgyár filmjeit.

Az első világháború idején az ellenséges országokból érkező filmek forgalmazásának tilalma elősegítette a magyar film térhódítását, így a kolozsvári filmgyártás fellendülését is: Erdélyben 1914 és 1918 között több, mint hatvan játékfilm készült.

Természetesen ezek még mind némafilmek voltak, ám a hazai sikerek mellett már a nemzetközi piacra is kijutottak. A háború után azonban minden megváltozott. Erdélyt elcsatolták, idehaza pedig szép lassan feloldották a korlátozásokat és újra szabadon lehetett forgalmazni a külföldi alkotásokat is.

Bertalan Péter, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa szerint a mozi és a film a halhatatlansághoz vezető utat is megnyitja. A történész az emberiség egyik kimagasló vívmányának tartja a filmet, mert az a néző számára át tudja alakítani a tér és idő dimenzióját. A mozit és a filmet korunk kollektív lelkiismereteként is felfoghatjuk, hiszen az időtlenség fegyverét felhasználva rögzíti a jót és a rosszat. Páratlan eszközei vannak: vizuálisan varázsolja elénk az adott kort. Bertalan szerint a film, mint történelmi forrás a jövő számára is óriási perspektívát hordoz. A digitális adathordozók beláthatatlan fejlődése az emberiség előtt a mikro- és makrokozmosz kapuját is kinyitják. A történész úgy véli: egyetlen kérdés marad csak nyitva: mindehhez elég érett-e az emberiség?

Kiemelt képen: Szeged, 1930-as évek Janovics Jenő (középen) színházigazgató és Kodály Zoltán zeneszerző. A felvétel készítésének pontos dátuma ismeretlen.

(Fotó: Nemzeti Fotótár/Reprodukció)