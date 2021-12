3600 évvel ezelőtti vulkánkitörés egyik áldozatát találhatták meg

A fiatal férfit és kutyáját azonban nem közvetlenül a kiömlő láva vagy hamufelhő ölte meg, hanem a szeizmikus esemény kiváltotta szökőár – közölte egy nemzetközi kutatócsoport a PNAS tudományos szakfolyóiratban publikált dolgozatában.

Az elmúlt évezredek legerősebb vulkánkitörése a Földközi-tenger egész keleti medencéjét érintette a késő bronzkorban, eddig azonban kevés biztos nyom utalt arra a szökőárhullámra, amely a környező partvidékeket sújtotta.

Az Ankarai Egyetem, a Haifai Egyetem és Bécsi Műegyetem kutatói a legkorszerűbb elemzési módszerekkel tanulmányozták a török szárazföld partvidékén, Cesmében talált hamu- és hordalékrétegeket, és ennek eredményeként minden korábbinál jobban sikerült rekonstruálniuk a korabeli eseményeket.

ami lehetővé tette a szigetlakóknak, hogy elmeneküljenek.

A Szantorini-szigetcsoporttal szemben fekvő török tengerparton, Cesmében talált férfi életét a vulkánkitörés okozta első nagy, épületeket, sőt kőfalakat romba döntő szökőár olthatta ki, maga alá temetve azt a házat is, amelyben a férfi tartózkodott. Már az első hullám nyomán vulkáni anyagok rakódtak le, de hamar lesújtott egy második óriási szökőár is a városra. Ezt követően vulkáni hamu rakódott le, közben tüzek gyúltak az Égei-tenger számos szigetén, és égő anyag lebegett a tenger felszínén.

Excavations at Çeşme-Bağlararası on Aegean coast of Turkey uncover remains of a young man and dog, killed by a #tsunami triggered by the eruption of the #Thera volcano on the island of #Santorini 1600 BCE. https://t.co/1g8xT6Lloo pic.twitter.com/fc3iDYjUA1

— European Association of Archaeologists (@archaeologyEAA) December 28, 2021