Mátyás király budai oroszlánjai az udvar ékei voltak

Európának három város a gyöngye: ami a tengernek Velence, a síknak Firenze, az a hegynek Buda – tartja a középkori mondás. Mert bizony Budát akkortájt még a kontinens legszebb városai közé sorolták. Méltán, hiszen eleink sokat tettek ezért. Többek között Mátyás király is. Nem csak a Bibliotheca Corviniana páratlan kódexei, de a palotája reneszánsz kertje is uralkodói hatalmát hirdette. No és persze a budai oroszlánok, akik 552 évvel ezelőtt érkeztek Firenzéből és a krónikaíró szerint pontosan akkor múltak ki, amikor Mátyás király Bécsben meghalt.

Mátyás király kedvenc állatai az oroszlánok voltak, melyből mindjárt kettő is élt Budán. Erre az állatra már a középkorban is az erő, a hatalom, a bátorság és a hősiesség szimbólumaként tekintettek. A Hunyadi-család címerében is feltűnik, amit a törökverő hős, Hunyadi János a vitézségével érdemelt ki. V. László királyunk a család eredeti, hollós címerét az ország védelmében tett szolgálatai miatt bővítette ki egy koronát tartó, ágaskodó oroszlán képével. Mátyás király aztán annyit változtatott ezen a családi címeren, hogy nála az oroszlán a koronát már nem tartja, hanem a fején viseli. Ezzel egyszerre utalt apja örökségére és a cseh királyi trónjára.

Budán Mátyás országlása alatt az európai uralkodók küldöttei egymás kezébe adták a kilincset. Nagy királyunk Itáliára mégis megkülönböztetett figyelmet fordított. Velencével, vagy a pápai állammal szoros kapcsolatot tartott, de még feleséget is Itáliából választott magának: Beatrix királyné nápolyi királyi hercegnőként látta meg a napvilágot. Firenzével azonban kezdetben meglehetősen hűvös volt a viszonya, lévén, hogy a Velencével rivalizáló várost irányító Medicik a kereskedelmi érdekeik védelme végett jó kapcsolatokat ápoltak a törökkel. Ez pedig a Magyar Királyságban nem éppen a legjobb ajánlólevél volt akkortájt. De másfelé sem. II. Pál pápa például kifejezetten rosszallotta. Az európai diplomáciai nyomásnak végül a Mediciek is engedtek és 1467-ben megszakították a kapcsolatukat II. Mehmed szultán birodalmával.

Az új külpolitikai irány jeleként Firenze városa Mátyás királynak két oroszlánt, egy hímet és egy nőstényt küldött. Az állatok pontosan 552 évvel ezelőtt, december 23.-án érkeztek Budára és a királyi vadaskertben helyezték el őket.

Nem tudjuk pontosan, hol volt ez a vadaskert. Antonio Bonfini, Mátyás király udvari életrajzírója ugyanis arról tudósít, hogy az uralkodónak több vadaskertje is volt. Buda környékén mindjárt kettőről is említést tesz, de azt is elmondja, hogy a pesti oldalon is volt egy vadaskert. Az azonban bizonyos, hogy a királyi vár déli oldalát már Nagy Lajos királyunk óta díszkert ékesítette, melynek virágzása Mátyás nevéhez köthető. Bonfini azt is leírja, hogy itt nem csak szőlős- és gyümölcskert volt, de labirintus is és vadaspark is. Ez alapján feltételezhető, hogy itt helyezték el a két oroszlánt.

A királyi krónikás beszámolójából tudjuk, hogy Mátyás ha csak tehette, meglátogatta ezt a kertet. A két oroszlán pedig udvara ékévé vált.

Janus Pannonius még verseket is írt róluk: „Lám, hozzád méltó adomány/ mit e város ajánlott” – írta a humanista költő.

Egy másik versében pedig Mátyás csehországi hadjáratainak sikeres befejezését jövendöli meg a budai oroszlánok költői képével: „Karddal vívsz te csatát, ő meg a karmaival./ Mit! Hogy most cseh királyok címere dísze ez állat?/ Új birodalmat nyersz, annak jósjele ez.” És valóban. 1469. májusában Mátyást a katolikus cseh rendek az olmützi székesegyházban megválasztották cseh királynak, amit 1471-ben Lorenzo Roverella pápai legátus is megerősített.

Bonfini mester művében még egyszer szerepelnek az állatok: arról tudósít, hogy a budai oroszlánok pontosan akkor haltak meg, amikor a magyar nemzet oroszlánja is átadta lelkét a teremtőnek: „Sok csodajel jelezte halálát. Már az előző év január elseje után megdördült az ég. Halála után a Duna szokatlanul megáradt; sok partmenti falvat és várost öntött el, hogy török betörés ellen megvédje Pannóniát, ha már az ország oltalmazója nem védelmezheti. A Budán őrzött oroszlánok a király halála napján kimúltak”.

