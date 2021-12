A „véres szombat” sortüze: 65 éve mészároltak Kádár pufajkásai Salgótarjánban

Ma 65 éve máig ismeretlen számú áldozattal járó tömeggyilkosságot hajtott végre a Kádár-rezsim Salgótarjánban. A december 8-i sortüzet számos, hasonló forgatókönyvvel zajló vérengzés követte az 1956-os forradalom utáni megtorlási hullám részeként. A különféle okokkal kiprovokált tüntetők közé lövető katonatisztek és a fegyverüket elsütő pufajkások érdemi felelősségre vonása elmaradt a rendszerváltás után.

„Önök a feladatukat teljesítették. Nyugodjanak meg!

Aki a karhatalomnál szolgált, beosztáshoz fog jutni”

– így biztatta 1956 novemberétől kezdve a Parlamentbe szovjet harckocsiban érkező Kádár János a terrorszervezetre emlékeztető módon működő, úgynevezett karhatalmista (a népnyelv szerint: pufajkás) csoportokat.

Bátfai József az 1956-os sortűzben elhunyt édesapja, Bátfai József fényképével a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum 1956-os időszaki kiállításán Salgótarjánban 2016. november 16-án. Az akkor harmincéves kovács éjszakai műszakja után vett részt a tüntetésen. Sérült munkatársa mentése közben érte halálos találat (Fotó: MTI/Komka Péter)

A bátorságával, elszántságával az egész világ elismerését kiváltó forradalom és szabadságharc vérbe fojtása után súlyos legitimitási problémákkal szembesülő rezsim egyfajta kettős hatalommal szembesült: a hatalmat illegitim módon megragadó kormány adminisztrációja mellett sokáig igen aktív szerepet játszottak még forradalom idején magalakult munkástanácsok, melyek jelentős elismertséggel és támogatással rendelkeztek.

Készülhetett a tömeggyilkosságokra Kádár és Marosán

Az Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) egyik, a forradalom utáni erőszakos visszarendeződést levezénylő karhatalmi szerve, az úgynevezett Intézőbizottság 1956. november 21-én határozatot adott ki, miszerint „egyes gócokat erőteljesebben kell karhatalommal védeni. Itt a szervezést gyorsítani kell: Miskolc, Pécs, Salgótarján”.

Steigerwald Ottó, a salgótarjáni munkástanács elnökhelyettese néhány társával együtt Budapestre ment a munkások küldötteinek országos gyűlésére, valamint

Kádár Jánossal tárgyalni akart a salgótarjániak követeléseiről.

A mindenféle érdemi tárgyalást elutasító, Az elvakult moszkovita, Kádár János elutasította a tárgyalást Steigerwald Ottóval, aki a Parlamentbe érkező Nógrád megyei munkásküldöttséget vezette. A rezsim egyik leghírhedtebb vezetője, a Kádárhoz hasonlóan Budapestre a szovjet alakulatok segítségével eljuttatott Marosán György kiabálta a munkásküldöttségnek: „Rohadt, piszok, szemét ellenforradalmárok vagytok! Mától kezdve lövünk, nem tárgyalunk!”

Steigerwald Ottó visszaemlékezéséből kiderül, hogy

mire a küldöttség kijutott a Parlamentből és visszaért a SZOT-székházba, ahol aznap tartották a budapesti munkástanács kibővített értekezletét, Salgótarjánban már lezajlott a sortűz.

Itt bizonyosodott be, hogy a kormány a munkástanácsok hatalmának megszüntetésére elhatározott fegyveres fellépést nem a fővárosban, hanem Salgótarjánban, az ország egyik nagy vidéki munkásközpontjában hajtotta végre. Kahler Frigyes és M. Kiss Sándor könyvükben, a hatalom „forgatókönyvét” három pontban tárgyalják, – erő koncentrációja, tömegek aktivizálása, leszámolás – írta az Újkor.hu.

A vérengzés

A kormány bizalmi embereként Salgótarjánba küldött Házi Sándor vezérőrnagy parancsára munkásvezetőket vették őrizetbe: Gál Lajost és Viczián Tamást. (Szintén a hatalom helyszínre küldött embere volt Ladvánszky Károly, a vérengzések egyik fő felelőse, akit Kádárék tábornoki ranggal „jutalmaztak” tettéért. ) A letartóztatások hírére üveggyári, vasgyári munkások, bányászok és a hozzájuk csatlakozók a salgótarjáni rendőrkapitányság, valamint a megyei tanács elé vonultak, és követelték a fogva tartottak szabadon bocsátását. A helyszínre szovjet katonákat és két szovjet tankot is kivezényeltek.

A két szovjet harckocsi által védett rendőrkapitányság előtti téren a pufajkások csapdát állítottak: Darázs István százados a mellékutcákat lezáratta, és az egyik egység megakadályozta, hogy a 2000-4000 fős tömeg távozzon a helyszínről. A rendőrség épületében tartózkodott Házi Sándor a megyei fegyveres erők parancsnoka, Ladvánszky Károly alezredes kormánymegbízott és alárendeltje Koltai őrnagy.

Az első lövések valószínűleg a pufajkások felől érkeztek figyelmeztető céllal, a karhatalmisták a tömeg feje fölé lőttek.

„Vérző testekkel volt tele az utca”

Salgótarján, 1989. december 8. A résztvevők egy csoportja gyertyával emlékezik a salgótarjáni sortűz áldozataira (Fotó: MTI/Kulcsár József)

Ezután a források és a szemtanúk szerint az egyik üveggyári munkás, a tömegben álló Ferencz István egy ártalmatlan gyakorló hanggránátot robbantott fel, erre a nyilvánvalóan feszült karhatalmisták, rendőrök és szovjet katonák, valamint a Vörös Hadsereg jelen lévő két tankjának géppuskásai tüzelni kezdtek. A tömegben kitört a pánik, egyesek viszonozták a tüzet, de a többség futásnak eredt. Egy szemtanú szerint vérző testekkel volt tele az utca – írja a Múlt-kor.hu.

A tömeggyilkosság áldozatainak számáról a mai napig nincsenek pontos adatok. Negyvenhat személyről tudunk, akik a sortűzben vesztették életüket, bár egyes források százharminc vagy annál is több halottról beszélnek, a sebesültek száma pedig száznegyven és százötven közé tehető.

Ezzel azonban a kisebb-nagyobb tüntetéseknek, megmozdulásoknak nem lett vége. A következő napokban Hódmezővásárhelyen, Gyulán, Zalaegerszegen, Kevermesen, Gyomán, Egerben és Miskolcon is a salgótarjánihoz hasonló embertelen, brutális jelenetek zajlottak. Ami Nógrád megyét illeti, ott a sortűz után is folytatódtak a kegyetlenkedések, gyilkosságok. Szakolczai Attila Megtorlás és restauráció című tanulmányában ír erről az időszakról: „A pufajkások hivatalos akcióikon kívül is hajtottak végre szabad portyákat, pusztán személyes szadizmusuk kielégítése érdekében. (…) Külön kell szólni azokról az esetekről, amikor a karhatalmistáknak határozott céljuk volt az ellenségnek tartott letartóztatott meggyilkolása: 1956. december 13-án megkínozták, megölték, majd az Ipolyba lökték a salgótarjáni acélgyár nemzetőrségének két vezetőjét” – idézte a Családháló.hu.

Bár 1997-ben a Legfelsőbb Bíróság ítélete kimondta, hogy a nemzetközi jog durva megsértésével elkövetett bűncselekmények háborús bűntettek soha nem évülnek el, a salgótarjáni sortűz miatt indított eljárásokban egy elmarasztaló ítélet született: egy volt karhatalmistát felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek.