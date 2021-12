Magyar vízilabdázó festette vörösre az uszoda vizét: 65 éve történt a „melbourne-i vérfürdő”

A melbourne-i olimpia egyik legeredményesebb versenyzője is a magyar tornász, Keleti Ágnes volt, majd Papp László ökölvívásban harmadik olimpiai bajnokságát nyerte meg itt, de a Fábián László-Urányi János kajakkettős mellett Gerevich Aladár vívó, a magyar olimpiák legeredményesebb bajnoka is csapatával itt is aranyérmet nyert.

Gyarmati Dezső csapatkapitány az egyik tévéműsorban emlékezett az eseményekre. Elmondta: a forradalom miatt még az is bizonytalan volt, hogy kiutazhatnak-e az olimpiára. Végül mégis utazhattak Csehszlovákián keresztül, mert a francia gépek nem szálltak le Budapesten. – A repülőn értesültünk arról, hogy a szovjet csapatok megindultak Magyarország felé. Világos volt, hogy ha nem kapunk segítséget, az ország elbukik – mondta Gyarmati Dezső.

#ColdWar #Olympics ” #olympic defection”, #Melbourne 1956. #Hungary flew 83 athletes for the #OlympicGames in #Australia Only 38 returned back home. Water polo player Ervin Zador took a cut in a evil match vs. #Soviet Union, but won gold and defected to #USA #sport #History pic.twitter.com/os8vCFAVhi

A szabadságharc vérbefojtásának hírére a magyar csapat leeresztett zászlókkal tiltakozott, miközben több ország azt követelte, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság törölje a játékokat. A szervezet akkori amerikai elnöke, Avery Brundage a játékok folytatása mellett döntött, a szovjet elnyomás elleni tiltakozásul Spanyolország, Svájc és Hollandia pedig bojkottálta a világjátékokat.

Egy hónappal az 1956-os forradalom leverése után, a melbourne-i olimpia hatos döntőjében csapott össze Magyarország és a Szovjetunió vízilabda-válogatottja.

A magyar szabadságharc drasztikus leverése után a medencében immáron egyenlő feltételek mellett küzdhettek egymással a játékosok. A meccs a politikai események miatt egyáltalán nem volt barátságosnak mondható.

A hatezres nézőtérre nyolcezren zsúfolódtak be. A tömeg tüntetően a magyar csapatot biztatta, és a szovjetek minden labdaérintését hatalmas füttyszó kísérte. A közhangulattól is támogatott magyar játékosokkal szemben a szovjetek tehetetlenek voltak. Néhány perccel a mérkőzés vége előtt a magyarok 4–0-ra vezettek. Ekkor történt az az emlékezetes esemény, amelyről az elődöntő a „vérfürdő” nevet kapta. Valentyin Prokopov, a szovjetek centere elvesztette a fejét, és könyökkel teljes erővel arcon ütötte Zádor Ervint, akinek a bőre felrepedt a szeme alatt. Vére nemsokára vörösre festette a medence vizét.

A találkozót nem lehetett befejezni, ezért a mérkőzést magyar győzelemmel lefújta a bíró. A szovjet játékosokat a rendőrök kimenekítették az uszodából, a tömeg pedig a magyarokat ünnepelte. Az esemény híre a véres testű Zádor fényképével bejárta a világsajtót.

#OnThisDay in 1956: One of the hardest-fought contests in Olympic history, the water polo match between Hungary and the USSR in Melbourne came to be known as the “Blood in the Water” match. https://t.co/MH7u8QVCf9 @theagesport

— From The Archives (@AgeSMH_Archives) December 6, 2021