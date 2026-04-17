Érkezik a Top Gun 3, Tom Cruise-zal a főszerepben

Elkezdődnek a Top Gun harmadik részének forgatási munkálatai, a főszerepet ismét Tom Cruise játszhatja majd – ezt Jerry Bruckheimer producer jelentette be a a Paramount a las vegasi CinemaCon bemutatóján, erről ír a Variety.

A 2022-es, 170 milliárd dolláros költségvetés mellett 1,5 milliárd dolláros bevételt termelő kasszasiker, a Top Gun: Maverick folytatása már 2024-ben felmerült, ekkor beszélt részletesebben a harmadik rész forgatókönyvéről Ehren Kruger, aki a Maverick forgatókönyvét közösen írta Eric Warren Singerrel és Christopher McQuarrieval. A Variety szerint a harmadik részben ismét Tom Cruise játszhatja majd a legendás F-16-os vadászpilóta, Pete „Maverick” Mitchell hadnagy szerepét. Tom Cruise egyébként a Maverickel 36 év után tért vissza a Top Gunhoz. Mellette azonban több feltörekvő sztár is szerepelt, mint írták. Glen Powell, Lewis Pullman, Monica Barbaro, Danny Ramirez, Jay Ellis, Greg Tarzan Davis és Manny Jacinto mind új pilótákat játszottak – sorolták. Ezen felül szerepet kapott a Maverickben még Jennifer Connelly, Jon Hamm, Charles Parnell, Ed Harris és Bashir Salahuddin, valamint még egyszer és egyben utoljára Tom „Iceman” Kazansky szerepében Val Kilmer is feltűnt, akinek ez utolsó filmszerepe is, 2025-ben bekövetkezett halála miatt. Kiemelt kép: Tom Cruise a 2022-es Top Gun: Maverickben (Fotó: YouTube)