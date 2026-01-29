Baricz Gergő a feleségéről: „Nincsenek kételyeim afelől, hogy mennyire szép élet áll előttünk”

A Csináljuk a fesztivált! visszatérő előadója Baricz Gergő. Az Artisjus-díjas zenész-énekes a Duna showműsorának ötödik évadában ismét elvarázsolta a zsűrit és a közönséget: a Tátrai Band Hajnali szél című dalával a szombati fináléban versenyez. A szakmai sikerek mellett magánéletét is harmónia jellemzi: nemrég kötött házasságáról is megosztotta érzéseit a Családi kör nézőivel.

Az elmúlt időszak fontos és örömteli eseményeket hozott Baricz Gergő számára mind magánéleti, mind szakmai téren. Az énekes évadról évadra visszatérő versenyzője a Duna showműsorának, és a Családi kör adásában elárulta: mindig nagy örömmel szerepel a produkcióban, hiszen a stáb olyan profi környezetet teremt, amelyben minden adott a színvonalas szerepléshez. Ennek egyik bizonyítéka, hogy szombat este a Csináljuk a fesztivált! döntőjében is színpadra lép, ahol a Hajnali szél című Tátrai Band-klasszikussal igyekszik elnyerni a slágerek slágere címet.

Bevallotta, a dal – felépítése miatt – különleges koncentrációt igényel, hiszen az elején nem szólal meg az ének. Nagy odafigyelést követel tőle, hogy kizárja kavargó gondolatait, és rátaláljon arra a belső harmóniára, amely végül egyfajta eszközzé, csatornává teszi őt, így teljes lényével közvetíteni tudja a dal üzenetét. „Mintha egy külön univerzum lépne életbe az előadás közben” – fogalmazott a Családi körben, hozzátéve: nagy vágya újra és újra rátalálni ezekre a pillanatokra.

Az énekes magánéleti boldogságáról is beszélt, hiszen nemrég házasságot kötött. Az érzéseit előadóművészi pályájából vett hasonlattal írta le. „Úgy érzem, a pályámat nem is csinálhatnám másként, mintha az egyik hang lennék a dalban. Ez a létérzés kiterjedt az egész életemre. Úgy érzem, feleségem harmóniában áll mellettem, kiegészítjük egymást. Nincsenek kételyeim afelől, hogy mennyire szép élet áll előttünk” – fogalmazott boldogsága kapcsán Baricz Gergő.

A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

