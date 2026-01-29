56/70: Egy forradalom okai, napjai és öröksége a Kossuth Rádió új műsorában

A dokumentumsorozat időben 1945-től indul, és követi a diktatúra kiépülésének folyamatát: a koalíciós éveket, a jegyrendszer mindennapjait, az államosítás következményeit, az egyházak és az oktatás átalakítását, valamint az állambiztonsági szervek működését és társadalmi hatásait. Külön figyelmet kap a propaganda világa és a hétköznapi tapasztalatok közötti feszültség.
Az adások bemutatják a Rákosi-rendszer mélypontját, majd az 1953 utáni enyhülés és visszarendeződés időszakát: Nagy Imre szerepét, a Petőfi Kör vitáit, az egyetemi ifjúság elégedetlenségét és a lengyel események hatását. Részletesen feldolgozzák a forradalom napjait 1956. október 23. és november 4. között, a fővárosi és vidéki történéseket, a munkástanácsok működését és a politikai döntések dilemmáit.
A sorozat kitér a megtorlás éveire, a perekre, kivégzésekre, a menekülésre és az 1963-as amnesztiára is. A hétfőnként 20:35-től 25 percben jelentkező 56/70 című műsor szakértőkre, még élő tanúkra, korabeli dokumentumokra és archív hangfelvételekre építve mutatja be, miként él tovább 1956 emlékezete a Kádár-korszakban, a rendszerváltás után, és mit jelent ma a magyar társadalom számára.
