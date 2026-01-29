56/70: Egy forradalom okai, napjai és öröksége a Kossuth Rádió új műsorában

Új történelmi sorozattal jelentkezik a Kossuth Rádió az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. Az 56/70 című magazin február 2-tól hétfő esténként az előzményeket, a kulcsmomentumokat és a következményeket veszi sorra. A műsor nem elégszik meg a dátumok felsorolásával: arra keresi a választ, milyen mindennapi tapasztalatok, döntések és kényszerek vezettek a forradalom kitöréséhez, és hogyan változott meg az élet a szabadságharc leverése után.

A dokumentumsorozat időben 1945-től indul, és követi a diktatúra kiépülésének folyamatát: a koalíciós éveket, a jegyrendszer mindennapjait, az államosítás következményeit, az egyházak és az oktatás átalakítását, valamint az állambiztonsági szervek működését és társadalmi hatásait. Külön figyelmet kap a propaganda világa és a hétköznapi tapasztalatok közötti feszültség.

Az adások bemutatják a Rákosi-rendszer mélypontját, majd az 1953 utáni enyhülés és visszarendeződés időszakát: Nagy Imre szerepét, a Petőfi Kör vitáit, az egyetemi ifjúság elégedetlenségét és a lengyel események hatását. Részletesen feldolgozzák a forradalom napjait 1956. október 23. és november 4. között, a fővárosi és vidéki történéseket, a munkástanácsok működését és a politikai döntések dilemmáit.

A sorozat kitér a megtorlás éveire, a perekre, kivégzésekre, a menekülésre és az 1963-as amnesztiára is. A hétfőnként 20:35-től 25 percben jelentkező 56/70 című műsor szakértőkre, még élő tanúkra, korabeli dokumentumokra és archív hangfelvételekre építve mutatja be, miként él tovább 1956 emlékezete a Kádár-korszakban, a rendszerváltás után, és mit jelent ma a magyar társadalom számára.

56/70 – február 2-tól hétfőnként 20:35-től a Kossuth Rádió műsorán.

Fotó: MTI/MTVA/Hegedüs Róbert