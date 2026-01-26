A Dal színpadáról a zsűriszékbe

Összeállt Magyarország egyetlen dalversenyének zsűrije. Bebe mellett még egy új ítész, Trap kapitány csatlakozik a legújabb hazai dalok értékeléséhez Szandi és Ferenczi György mellé. A zenész korábban fellépőként állt a showműsor színpadán és három dala is a legjobbak közt szerepelt.

Heteken belül kezdetét veszi a Duna műfajában egyedülálló dalválasztója. A nemzeti dalversenyt még megannyi titok övezi, de a négytagú zsűrit már megismerhette a közönség. Magyarország máig legfiatalabb platinalemezes előadója, a kétszeres eMeRTon-díjas és Magyar Köztársasági Elnöki Ezüstéremmel kitüntetett Szandi harmadik alkalommal vesz részt a showműsorban, míg Magyarország Érdemes Művészére, a Petőfi Zenei Díjas szájharmonika-művész Ferenczi Györgyre a hatodik évad vár. Az ítészek körében két új zsűritag, Bebe és Trap kapitány foglal helyet. A Tha Shudras zenekar alapító énekese korábban fellépőként vett részt A Dalban és több produkció fűződött a nevéhez.

Zsűriként vallja, hogy „a zenében az önazonosság, az eredetiség a döntő”, így azt is leszögezte, hogy az aranygombját csak olyan dal nyerheti, amelyet nem lehetne mesterséges intelligenciával létrehozni.

A sokoldalú előadó beatboxosként, szövegíróként, zeneszerzőként, hangmérnökként és zenei producerként is gazdagítja a hazai könnyűzenei örökséget. Írt már dalokat a NOX-nak, Gubik Petrának, Tóth Gabinak és Oláh Gergőnek is. A nézők a Csináljuk a fesztivált!-ban is több alkalommal láthatták.

A következő napokban kiderül, kik vezetik a heteken át tartó dalversenyt, hogy mely szakemberek segítik majd mesterekként a dalok áthangszerelését az elődöntőre, és hogy melyik harminc produkció mérettetheti meg magát az élő bemutatkozó és elődöntő adásban. A Dal 2026 műfajilag sokszínű mezőnye hamarosan a Petőfi Rádió zenei kínálatát is gyarapítja.

A Dal 2026 – hamarosan a Dunán.

