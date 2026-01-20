Premier a Dunán: Zorro – Egy klasszikus történet új, merész feldolgozásban

Zorro neve egyet jelent az igazságossággal, a bátorsággal és a zsarnokság elleni fellépéssel. Az álarcos kardforgató alakja több mint százéves, története már számos feldolgozást megért, ezúttal egy 2024-ben készült különleges, francia gyártású tévésorozat kelti új életre a legendás hőst a tévéképernyőn, amelynek magyarországi premierje a Dunán lesz február 7-én. A sorozat további részei szombat délutánonként láthatók reklám és megszakítás nélkül.

Zorro karakterét Johnston McCulley amerikai író alkotta meg 1919-ben. A történetek középpontjában Don Diego de la Vega, egy kaliforniai nemes áll, aki kettős életet él: nappal visszafogott, művelt úriember, éjszaka pedig fekete maszkot öltve harcol az elnyomás és az igazságtalanság ellen. Fegyvere a rapier kard, jelképe az ikonikus Z betű, amelyet legyőzött ellenfelein hagy hátra. Zorro alakja nemcsak kalandhős, de társadalmi szimbólum is: az elesettek védelmezője, aki ravaszsággal, humorral és kivételes kardforgató tudással veszi fel a harcot a korrupt hatalommal szemben.

A Zorro (2024) című francia tévéfilmsorozat merészen nyúl a klasszikus történethez, és egy érettebb, belső vívódásokkal teli hőst mutat be, ugyanakkor a főszereplők humoros oldalára is nagyobb hangsúlyt helyez. A főszerepben Jean Dujardin látható, aki karizmatikus alakításával új dimenziót ad Don Diego de la Vega figurájának. A történet 1821-ben játszódik, amikor Don Diego már évekkel korábban szögre akasztotta Zorro legendás köpenyét. Los Angeles megbecsült polgáraként, apja, Don Alejandro halála után a város új polgármestere lesz, ambiciózus tervekkel és a békés változás reményével. Ám hamarosan rá kell döbbennie: a várost átszövő igazságtalanságokat nem lehet pusztán törvényekkel felszámolni. Zorro visszatérése elkerülhetetlenné válik.

A sorozat forgatókönyvét Benjamin Charbit és Noé Debré jegyzik, a szereposztás pedig kimagasló színészi kvalitásokat vonultat fel: a címszereplő, Jean Dujardin partnerei Audrey Dana (Gabriela), Grégory Gadebois (Garcia), André Dussollier (Don Alejandro) és Eric Elmosnino (Don Emmanuel). A francia gyártású széria a látványos, nagyívű kalandok mellett felvet politikai és erkölcsi kérdéseket is. A történet kortárs érzékenységgel közelít a hatalom, az igazságosság és az egyéni felelősség dilemmáihoz, miközben következetesen és tisztelettel nyúl a klasszikus Zorro-mítosz hagyományához.

Zorro (2024) – az első epizód február 7-én, szombaton 16:40-től a Dunán látható, az adást követően korlátozott ideig a Mediaklikken is elérhető.

Kiemelt kép forrása: MTVA/France Televisions Distribution/FTD