Vasárnap kialakul a Csináljuk a fesztivált! döntős mezőnye

1915-től napjainkig 15 könnyűzenei sláger mérettetik meg a hétvégi dupla adásban: szombaton nyolc, míg vasárnap hét sikerdal tér vissza a Duna showműsorának színpadára. Még öt produkció csatlakozhat a finalistákhoz.

Az ötös szám ihlette ötödik évadban öt nemzedék legjobb magyar slágerei versengenek a hazánk népszerű előadóművészeinek tolmácsolásában. Az elődöntőkben a magyar könnyűzene elmúlt 110 évének sikerdalai találkoznak a színpadon. A korszakokon és műfajokon átívelő versenyben tíz sláger juthat a fináléba, és már csak öt hely kiadó.

A január 24-i, első részben Bihal Roland egy tüzes dallal, a V-Moto Rock Tűzvarázslójávalval igyekszik a mindent eldöntő adásba. A Heaven Street Seven sikerdalával Dél-Amerikába kalauzolja a nézőket Galambos Dorina. Miller Zoltán és Vágó Bernadett műsortörténelmet írt a duettként előadott Zorán örökzölddel, a válogatóban maximális pontszámot kapott A szerelemnek múlnia kell már csak egy lépésre van a döntőtől. Peller Károly ismét receptre írja fel a táncot: Szívbajok ellen, kisasszony, szedjen tangót. Rudán Joe Kölyköd voltam produkciója után Bereczki Zoltán elemi erővel csapott az aranygombra, így az Edda-örökzöld az elődöntőben is próbára teheti Janza Kata frizuráját. Az álmatlanok himnuszával, a Nem jön álom a szememre című TNT dallal érkezik Palcsó Tamás. Pesák Ádám új lehetőséget kapott, hogy meggyőzze a zsűrit és a stúdióközönséget, hogy Lehet zöld az ég. Nika Kökény Attila slágerével, a Rád gondolokkal csalhat megint könnyeket a nézők szemébe.

A vasárnapi adás igazi csemegét ígér a duettek és az operettek szerelmeseinek. A nézők több mint egy évszázadot utazhatnak vissza Füredi Nikolett és Szentmártoni Norman produkciójával, Kálmán Imre világhírű operettjéből, a Csárdáskirálynőből tér vissza a Te rongyos élet. Egy évtizedet ugorva, de még az operetteket éltetve, Dancs Annamari és Kocsis Dénes párosa a Tokaji Aszúból a Maga nős ember című kuplét viszik újra színpadra. A Hyppolit, a lakáj sikerdala a Köszönöm, hogy imádott Kiss Enikő és Nádor Dávid produkciójaként hallható. Sipos Péter az R-GO klasszikusával, a Ballag a katonával menetel tovább. Szabó Máté arra bíztatja a közönséget, hogy Törj ki a csendből, a 2013-as Oláh Gergő slágert a Csináljuk a fesztivált! zenei producere, Rakonczai Viktor, valamint Rácz Gergő és Szabó Ágnes jegyzi. Szandi Tinédzser l’amourja Kovácsovics Fruzsina előadásában hangzik el. A Janza Katától aranygombot kapott Korál-örökzölddel, a Hazafelével tér vissza Veréb Tamás.

Csináljuk a fesztivált! második elődöntő 1-2. rész – január 24-én és 25-én, szombaton és vasárnap 19:35-től a Dunán.

Az adás után Kulissza a Médiaklikken, a YouTube-on és a Spotify Petőfi Podcast csatornán – ahol minden kiderül.

Kiemelt kép forrása: MTVA