Fókuszban a történelem – Hegedűs Zoltán új szerepben a Vasárnapi Újságban

Januártól Hegedűs Zoltán történész részvételével bővíti tartalmát a Kossuth Rádió nagy múltú, Vasárnapi Újság című műsora. A szakember saját rovatával a hét utolsó napján, a reggel nyolcórás hírek előtt várja a hallhatókat, jegyzeteiben tudományos alapossággal és érthetően világít rá a történelmi összefüggésekre. A feladatról a Duna Családi kör című műsorában beszélt.

A Kossuth Rádió egyik legrégebbi magazinműsora, a Vasárnapi Újság, amely közel húsz éve jelentkezik vasárnap reggelente közéleti és aktuális témákkal, új lendületet kapott a műsor alkotói gárdájának bővülésével. Januártól Hegedűs Zoltán történész, a Kommentár folyóirat szerkesztőbizottsági tagja csatlakozott a műsor alkotóközösségéhez, hogy saját rovatában elmélyítse a hallgatók történelmi ismereteit és gondolkodásra ösztönözze őket.

A történész a reggel nyolc órai hírek előtt hallható, jegyzeteiben az aktuális történelmi kérdéseket veti fel, összekapcsolva a múlt eseményeit a jelen problémáival. Az első adásban már bizonyította, hogy tudományos precizitása és élményszerű előadásmódja nemcsak informál, hanem elgondolkodtatja a hallgatót, új perspektívát nyitva a közéleti párbeszéd számára.

„A rovat Feljegyzések a Kárpát-medencéből címmel jelentkezik. Ugyan nincs nálam a bölcsek köve, de a történész szemével igyekszem láttatni mindent, ami érinti az emberek életét, kitérve gazdaságra, politikára, közéletre és társadalmi kérdésekre. Szabad kezet kaptam, de közben mindig a műsorfolyam általános tematikájához kapcsolódom. Az első adásban a világrendszerváltás folyamatáról beszéltem, a visszajelzések szerint érdekelte a hallgatókat”

– osztotta meg Hegedűs Zoltán a Duna Családi kör című műsorában. Az általa behozott, történelmi nézőpont jelentőségével kapcsolatban hangsúlyozta: aki nem ismeri a történelmet, az arra van kárhoztatva, hogy újra és újra ismételje a hibákat.

A Vasárnapi Újság mindig is a tájékozottság, az elemző gondolkodás és a kulturális gazdagság otthona volt. Hegedűs Zoltán csatlakozása új dimenziót ad a műsornak: a történelmi összefüggések és a hétköznapi aktualitások összefűzésével a hallgatók az informálódás mellett korszakokon átívelő párbeszéd részeseivé válnak.

Kiemelt kép: Hegedűs Zoltán (Forrás: MTVA)