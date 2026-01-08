Visszatér a képernyőre Don Matteo

A Terence Hill főszereplésével készült népszerű olasz krimisorozat 12. évada január 10-én kezdődik a Dunán. A széria szívhez szóló emberi történetei és a valamennyiünket foglalkoztató erkölcsi kérdések ezúttal is a középpontban állnak — a rendezők és forgatókönyvírók pedig ezúttal egy különleges koncepció köré építették fel a teljes évadot.

A Don Matteo 12. évadának szerkezete epizódonként dolgozza fel a tízparancsolat témaköreit: minden rész egy parancsolathoz kapcsolódó címet kapott, és a cselekmény annak erkölcsi, családi vagy bűnügyi vetületét járja körül. A megszokott szereplők – Don Matteo, a plébános, a csendőrség és a város más polgárai – visszatérnek, a sorozat hagyományos, emberközeli hangvétele és humora megmarad, ugyanakkor az erkölcsi dilemmákra épülő krimiszálak ezúttal hangsúlyosabban jelennek meg.

Az évadban családi drámák, személyes titkok és váratlan fordulatok várják a nézőket: elrablás, hazugságok és régi sérelmek bukkannak fel, miközben valamennyi eset mellett a parancsolat etikai vetülete is feltárul.

Ebben az évadban Don Matteo a helyi egyházközség lelkipásztoraként már nem csak abban segít, hogy kiderüljön, ki a tettes. A történetek erkölcsi értelmezésében is kulcsszerepe van: segít megérteni, mi vezetett a bűnhöz, és milyen emberi döntések állnak a cselekmény mögött. Nem ítélkezik, hanem megérteni próbálja az indítékokat, és rámutat arra, hogy a bűn gyakran személyes gyengeségből, félelemből vagy félreértett szeretetből fakad.

Don Matteo, 12. évad – január 10-től a Dunán. Az epizódok újranézhetők a Médiaklikken.

Kiemelt kép forrása: Rai 1