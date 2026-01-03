Énekesek a színészek ellen a Magyarország, szeretlek!-ben

Először csendül fel vasárnap este a megújult Magyarország, szeretlek! szurkolást, csapatot, az összetartozás és a magyarság érzését középpontba helyező új főcímdala a Dunán. A 19:45-kor kezdődő adásban az új műsorvezetőkkel, csapatkapitányokkal és játékokkal bemutatkozó zenés műsorban színművészek és énekesek vetélkedése garantálja a vasárnap esti szórakozást.

Január 4-én láthatják a Duna nagy múltú zenés szórakoztató vetélkedőjének első megújult adását, amelyben Kiss Ernő Zsolt színművész, táncművész, énekes műsorvezetőként, Nagy Adri énekes és Vida Péter színművész pedig csapatkapitányokként várják a nézőket. A műsor friss lendülettel, ám változatlanul váratlan fordulatokkal, zenés feladványokkal, izgalmas játékokkal biztosítja hétről hétre a vasárnap esti önfeledt szórakozást.

A Magyarország, szeretlek! adásaiban felcsendülő zenék a Duna szombat esti Csináljuk a fesztivált! című showműsorának korábbi évadaiban már sikerrel szereplő slágereket sorakoztatják fel, ezúttal a 2005-2025 közötti időszakból merítve. A Találd ki a dalt! feladványok, Rambo egyszeri közreműködésében továbbra is központi szerepet kapnak a vetélkedőben, amelynek játékai – mint a Betűző, a Csapd le!, a Ki vagyok én?, a Sorrend és a finálét jelentő Ki nevet a végén? – idézik a magyar zenei és kulturális élet nagyjait, kiemelkedő eseményeit, eredményeit.

Vasárnap 19:45-től Nagy Adri és a piros csapatot erősítő Abebe Dániel Bebe, Kocsis Tibor és Pál Dénes énekesek, a színművészek – Major Melinda, Udvarias Anna és Mózes András – főszereplésével felálló, Vida Péter vezette zöld egységgel vetélkednek a győzelmet jelentő pontokért. Hogy a korábbiakhoz hasonlóan Kocsis Tibor ismét a győztes csapatot erősíti-e, kiderül vasárnap este a Magyarország, szeretlek! első megújult adásában, miközben olyan slágerek csendülnek fel, mint a Szájbegyerek, a Van valami a levegőben, a Jó nekem vagy a Pálinka dal.

Magyarország, szeretlek! – vasárnaponként 19:45-től a Dunán.

Kiemelt kép: MTVA/Csöndör Kinga