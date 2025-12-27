Zenéből épülő jövőkép: mély gondolati utazás Leslie Mandokival

Országos tévépremierként látható december 28-án az M5-ön A jövőnk emléke – egy reális utópia víziója című film, amely Leslie Mandoki és a Mandoki Soulmates 2024-es budapesti koncertjén keresztül ábrázolja a művész gondolkodását és alkotói világát. Az inspiráló zenés portréműsor a nagyközönségnek és a szakmai érdeklődőknek egyaránt értékes élményt kínál.

A film struktúrája szorosan követi a magyar származású, Németországban élő zenész 2024-es budapesti koncertjének programját: minden dal egy újabb megálló, gondolati csomópont. A számok mondanivalójához, címeihez, ikonikus soraihoz kapcsolódva bontakozik ki az a személyes és intellektuális párbeszéd, amely Leslie Mandoki németországi stúdiójában folytatódik. Mandoki nem csupán zenészként, hanem producerként, dalszerzőként és gondolkodóként is megszólal, reflektálva arra, milyen élmények és felismerések hívták életre az egyes műveket. A dinamizmust a budapesti fellépés látványos, energikus pillanatai adják, amelyeket a film gondosan ellensúlyoz a művész privát tereivel.

A film korunk fontos kérdéseit feszegeti: hová tartunk? Mi a felelősségünk a jövő alakításában? Mit jelent a múlt a jelenben? Hogyan maradhatunk emberek, művészek, alkotók egy gyorsuló, gyakran megosztó világban? Hogyan és mikor kell felemelnünk a hangunkat? Mándoki reflexiói ezekre a kérdésekre nem didaktikusak, sokkal inkább gondolati támpontokat kínálnak, amelyek a nézőben érnek tovább. A film zenéből és gondolatból épít koherens mondatot, amely a címben megfogalmazott reális utópia víziójára fut ki.

A jövőnk emléke – egy reális utópia víziója: premier 2025. december 28-án 20 órától az M5 kulturális csatornán.

