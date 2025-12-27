Szilveszteri Rádiókabaré a Kossuth Rádióban

Az év utolsó napján a Kossuth Rádió századik évfordulója alkalmából megújult Rádiókabaré, háromórás szilveszteri adásával várja hallgatóit. A műsorban a hazai kabaré kiválóságai mellett neves színművészek közreműködnek. Sztárvendég Esztergályos Cecília, Eperjes Károly és Darvas Ferenc.

A szilveszteri Rádiókabaréban a hallgatókat sztárparádé szórakoztatja: Aradi Tibor, Bach Szilvia, Badár Sándor, Bellus István, Domokos László, Hernádi Judit, Ihos József, Kertész Richárd, Lorán Barnabás, Maksa Zoltán, Nádas György, Orosz György, Redenczki Marcsi, Szikra László, Tóth Edu és Vida Péter változatos és színes jelenetekkel, rövid szkeccsekkel és paródiákkal szórakoztatják a közönséget.

Az adásban helyet kapnak sztárbeszélgetések is: Vida Péter, a Rádiókabaré kreatív vezetőjének vendégei: Esztergályos Cecília, Eperjes Károly és Darvas Ferenc, akik személyes történeteikkel és gondolataikkal színesítik a műsort. A színművészek között továbbá Bezerédi Zoltán, Kerekes József, Nemcsák Károly és Schnell Ádám emelik a szilveszteri adás fényét. Az interjúk mellett szilveszteri témájú helyzetkomikumok, zenés számok és különféle vidám, rádióbarát jelenetek gondoskodnak a szüntelen nevetésről.

„A Rádiókabaré több mint száz éve a magyar humor szentélye, ahol a nevetés mindig otthonra talál. Különösen fontos ez az év utolsó napján, amikor együtt búcsúztatjuk az óévet és köszöntjük az újat. A két részletben, közönség előtt rögzített, összesen bő hatórás eredeti felvétel legjobb pillanataiból három órányi tömény nevetés várja majd a hallgatókat” – fogalmazott Vida Péter, hozzátéve, céljuk, hogy a hallgatóknak a kabaré hagyományos hangulatát közvetítsék kortárs művészek tolmácsolásában az új év előestéjén.

Az este különlegességei között kapnak helyet a mindennapokból merítő, mégis meglepő fordulatokkal teli jelenetek: karácsonyi kavalkád egy játékboltban, abszurd helyzetek egy szakorvosi rendelőben, de akár belehallgathatnak a Fővárosi Állatkert humoros üzenetrögzítőjébe is. A műsort tovább színesíti a szilveszteri körkapcsolás, a Maksa Híradó ünnepi, évbúcsúztató kiadása, zenés produkciók és számos egyéb, kifejezetten erre az alkalomra készült vidám jelenet.

