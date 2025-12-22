Januárban megújul a Magyarország, szeretlek!

A Duna nagy múltú zenés szórakoztató vetélkedője januártól tartalmilag megújul, miközben maradéktalanul őrzi azokat az értékeket, amelyek évek óta meghatározzák népszerűségét. 2026 első vasárnapjától új szereplők várják a nézőket. A Magyarország, szeretlek! műsorvezetője: Kiss Ernő Zsolt színművész, táncművész, énekes, míg a csapatkapitányok: Nagy Adri énekes és Vida Péter színművész. A műsor új arculatot és főcímzenét kap, de a párbajokban is lesz változás.

A frissítéssel a közmédia célja, hogy a műsor továbbra is az egyik legnépszerűbb produkciója maradjon, és még inkább tükrözze a közönség igényeit. A műsor ereje abban rejlik, hogy miközben megőrzi értékeit, mindig képes megújulni – tisztelettel a múltra, és nyitottsággal a jövőre. Az új év első vasárnapján új játékmesterrel, új csapatkapitányokkal és friss arculattal indul a Magyarország, szeretlek! a Dunán. A közkedvelt vetélkedő új műsorvezetőjeként Kiss Ernő Zsolt biztatja majd a párbajozó feleket. A színművészt számos népszerű musicalben, több show-műsorban és reklámfilmben láthatták korábban a nézők.

A két egymással vetélkedő csapatot Nagy Adri és Vida Péter igyekszik győzelemre vinni. Nagy Adri énekesként már többször lenyűgözte a közmédia nézőit, a többi közt A Dal versenyzőjeként is láthatták már és a Ridikül háziasszonyaként is bizonyított. Az ellenfél csapatkapitánya a sokoldalú előadóművész, a Jászai Mari-díjas színművész, Karinthy-gyűrűs humorista, a Kossuth Rádió nagy múltú Rádiókabaréjának vezetője, Vida Péter, akivel korábban a Balatoni nyár egyik műsorvezetőjeként is találkozhattak.

A műsor új főcímzenéjét Rakonczai Viktor szerezte. Az Artisjus-, Fonogram- és eMeRTon-díjas zenész, zeneszerző, zongorista, előadó a műsor hangulatát ragadta meg: a zenés vetélkedőben a közönséget összekovácsolja szurkolás. A dallamos, ütemes zene, hangulatában himnikus, amelybe a csapatok és a közönség is könnyedén be tud kapcsolódni, megteremtve az együtt szurkolás élményét. A szöveget Orbán Tamás írta, a fő motívumai a magyarság érzés, a szurkolás, a csapat és az összetartozás. A műsorban elhangzó zenékről továbbra is Kiss Enikő és Nádor Dávid énekesek, valamint a Magyarul szeretjük zenekar gondoskodik.

A show-műsorban a hazai művész- és sportvilág hírességei mérik össze tudásukat Magyarország kultúrájáról, történelméről és hagyományairól. A feladványok nemcsak a játékosoknak, hanem a nézőknek is élménydús kikapcsolódást tartogatnak.

Magyarország, szeretlek! – vadonatúj adások január 4-től vasárnaponként 19:45-től.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga