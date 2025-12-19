Moziba kerül a Labubu: a Paddington és a Wonka rendezője készíti az élőszereplős filmet

A különleges, nagy szemű plüssfigurák világa hamarosan filmadaptációt kap: a Labubu moziváltozatát a Wonka és a Paddington-filmek rendezője, Paul King készíti a Sony Picturesnél.

A film jelenleg korai fejlesztési szakaszban van, Paul King rendezőként és producerként is részt vesz benne a Department M és Wenxin She mellett – írja a Variety.

Paul King legutóbbi filmje, a Timothée Chalamet főszereplésével készült Wonka világszerte 635 millió dolláros bevételt ért el, míg a Paddington-filmek közel 500 millió dollárt hoztak globálisan, és a kritikusok is kedvezően fogadták őket. Paul King a sorozat harmadik részének forgatókönyvírója és executive producere is volt.

A Labubu tíz évvel ezelőtt indult képeskönyv-sorozatként, az alkotója Kasing Lung, Hongkongban született művész, aki gyerekkorában Hollandiába költözött. A figurákat kizárólag a kínai Pop Mart forgalmazza, úgynevezett „blind box” csomagolásban. Paul King szerződtetéséről elsőként a The Hollywood Reporter számolt be.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)