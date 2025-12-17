Folytatódik a Csináljuk a fesztivált! nézettségi sikere – az ötödik évad második adása is kiemelkedő nézettséget hozott

Továbbszárnyal a Duna szombat esti zenés show-műsora, az ötödik évad második adása is bizonyította: töretlen a Csináljuk a fesztivált! népszerűsége. A december 13-i epizód – az évadpremierhez hasonlóan – az eddigi második évadadások közül a legmagasabb nézettséget érte el. A Nielsen Közönségmérés adatai alapján a műsor piacvezetőként zárta idősávját, miközben a Duna a második legnézettebb csatornává vált szombaton a teljes napot és népességet tekintve.

Az epizód átlagos nézettsége (AMR) közel 480 ezer fő volt, ami 12,8 százalékos közönségarányt jelentett, az adás elérése pedig meghaladta a 863 ezer főt (RCH 10,6%). A csaknem 3,75 millió fős elérhető tévés közönség mellett ez az eredmény tovább erősíti a műsor stabil pozícióját a szombat esti kínálatban.

A nézői elköteleződés szintje szintén figyelemre méltó: egy átlagos néző 70 percet töltött az adással, ami 55,5 százalékos megtartási arányt (ATS%) jelent a több mint kétórás műsoridőből. Ez egyértelműen jelzi, hogy a Csináljuk a fesztivált! nemcsak eléri, hanem hosszú időre képernyő előtt is tartja a közönséget.

Az ötödik évadban hatvan ikonikus sláger, az 1915 és 2025 közötti időszak meghatározó dalai, valamint közel száz sztárfellépő gondoskodik a hangulatról. A második adás az 1965–1975 közötti korszak emblematikus zenéit idézte meg, újabb erős érzelmi és zenei utazást kínálva a nézőknek.

A Csináljuk a fesztivált! továbbra is a Duna egyik legsikeresebb saját gyártású produkciója, amely az átalakuló médiapiaci környezetben is stabilan teljesít. Az adások – a korábbi évadokkal együtt – visszanézhetők a Médiaklikken és az MTVA YouTube-csatornáján.

Csináljuk a fesztivált! – 1975–1985 – december 20-án, szombaton 19:35-től a Dunán.

Kiemelt kép forrása: Nielsen Közönségmérés