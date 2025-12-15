Csináljuk a fesztivált! – A vérpezsdítő twisttől a szívszaggató utolsó táncig

Az 1975–85-ös évtizedbe kalauzolja a nézőket a Csináljuk a fesztivált! szombati adása. Slágerek és előadók nagy egymásra találását ígéri az este, miközben még három zsűritag aranygombja várat magára.

Vastag Csaba öccsével, Vastag Tamással és egy LGT-slágerrel tér vissza a Csináljuk a fesztivált! színpadára: a fivérek a fél évszázada rajongott Jóbarátok vagyunk című dallal lépnek fel. Gudics Máté a Piramis szenvedélyes rocknótáját, a Becsületet énekli. Demjén Ferenc ’70-es évekbeli örökzöldjével, a Mikor elindul a vonattal Borbély Richárd érkezik. Szirota Jennifer a tánctudását is megcsillogtatja: Delhusa Gjon szívbemarkoló balladája, az Ez az utolsó tánc garantáltan könnyeket csal a szemekbe. Veréb Tamástól a Korál klasszikusa, a Hazafelé hangzik el.

Az előző évad egy Hungária-sláger győzelmével zárult, az ötödik évadban Vida Péter a házibulik egy másik elmaradhatatlan dalával, a Casino twist-tel érkezik. A vérpezsdítő produkció az egész stúdiót táncra perdíti és Balázs Klári táncleckét is ad a nézőknek. Radics Gigi Cserháti Zsuzsa emléke előtt tiszteleg A boldogság és én című dal előadásával. Dér Heni a Neoton Família egyik legnagyobb slágerével, a Holnap hajnaliggal lép színpadra. Katona Klári Vigyél el című dalával Wolf Kati versenyez az elődöntőbe jutásért. Rudán Joe egy Edda-örökzölddel, a Kölyköd voltammal robban be a színpadra.

Balázs Klári már felhasználta az aranygombját az első adásban, továbbjuttatva a Szeretni kell című dalt, Gájer Bálint előadásában. Korda György, Janza Kata és Bereczki Zoltán viszont még nem csapott le a biztos továbbjutást jelentő lehetőségre, amellyel egy szívüknek kedves sláger automatikusan a második fordulóba juthat.

A show-műsor harmadik válogató adását rendhagyó módon Rókusfalvy Lili és Forró Bence vezeti.

Csináljuk a fesztivált! – 1975–1985 – szombaton 19:35-től a Dunán.

