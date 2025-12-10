Gubik Petra ikonikus Kovács Kati-slágerrel tér vissza a Csináljuk a fesztivált! színpadára

Először a Duna Családi kör című műsorában osztotta meg az énekes, hogy az Add már, Uram az esőt! című slágert adja majd elő a magyar slágerek versenyében, és a produkcióba nemcsak hangerőt, hanem a lelkét is bele kell majd tennie.

Decembertől ismét felcsendülnek a magyar könnyűzene legemlékezetesebb slágerei: új évaddal jelentkezik szombat esténként a Csináljuk a fesztivált! a Dunán. A műsor ezúttal öt generáció legnagyobb magyar slágereit kelti életre, hazánk népszerű előadóinak tolmácsolásában. A látványos produkciók, megújult hangszerelések célja, hogy a közönség ismét rácsodálkozzon arra, milyen gazdag és sokszínű a hazai könnyűzenei örökség.

Az új évad egyik visszatérő sztárelőadója Gubik Petra, Petőfi Zenei Díjas előadóművész, a Csukás Meserádió hangja, aki ezúttal Kovács Kati legendás slágerét, az Add már, Uram az esőt! adja elő. A dal különleges helyet foglal el a magyar zenei történelemben: Kovács Kati ezzel a számmal aratott nemzetközi sikert, és nyerte meg a drezdai Nemzetközi Dalfesztivált.Az énekes a Duna Családi kör című műsorában mesélt arról, milyen élmény volt felkészülni egy ilyen ikonikus sláger újragondolt változatára.

„Nem először állhatok a műsor színpadán: 2022-ben a Kicsi gyere velem rózsát szedni című dallal, 2024-ben pedig Dánielfy Gergellyel az Olyan ő című Bagossy-slágerrel versenyezhettem. Szerintem Kovács Kati-dalt énekelni hálás feladat, mert szinte mindegyik örökzöld, amit mindenki ismer. Élvezem, hogy ebben a dalban több stílus keveredik, egy rock spirituálénak mondanám. Szép feladat, mert komoly hangi előadást, nagy oktávugrásokat kíván meg” – fogalmazott Gubik Petra a Duna délutáni magazinműsorában. Hozzátette, mivel ez egy ima és fohász az esőért, ezért teljesen más dramaturgiával kell felépítenie a produkciót, mint a korábbi lírai vagy szórakoztató versenydalát. A teljes beszélgetés újranézhető a Duna Médiaklikk-oldalán, amelyen a Csináljuk a fesztivált! idei évadának első része, és a korábbi évek szériái is újranézhetők.

December 13-án újabb múltidézésre hívja a nézőket a Duna showműsora: az 1965-1975-ös korszak vérpezsdítő dallamai és legszebb melódiái várják a közönséget. A beatkorszak és a táncdalfesztiválok aranykora ismét beköszönt a Dunán, miközben újjáéled a televíziós műsortörténelem.

Csináljuk a fesztivált! – 1965-1975 – december 13-án, szombaton 19:35-kor a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga