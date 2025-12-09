Rekord-érdeklődéssel indult a Csináljuk a fesztivált! új évada – kimagasló nézettséget hozott az első adás

A Duna szombat esti zenés showműsora, a Csináljuk a fesztivált! töretlenül sikeres: a december 6-i első előválogató nemcsak az idei, hanem az eddigi évadpremierek közül is a legerősebb eredményeket hozta. A Nielsen Közönségmérés adatai szerint az epizód átlagos nézettsége megközelítette a 400 ezer főt, miközben közönségaránya az első adások történetében először haladta meg a 10 százalékot – ezzel kiemelkedő eredményt képviselve az évadnyitók között.

A nézettségi adatokat tekintve továbbra is a tévénézők egyik kedvenc szombat esti programja a Csináljuk a fesztivált!: a Duna főműsoridős zenés showműsora továbbra is képes megszólítani és képernyő elé ültetni a közönséget, és az átalakuló médiapiaci környezetben is megőrizte kiemelkedő vonzerejét. A december 6-i adás 10,3 százalékos közönségarányával az elmúlt évek legerősebb nyitánya lett. A műsor továbbra is versenyképesen teljesített a szombat esti műsorsávban: 390 565 fős nézettséget ért el, ami különösen figyelemre méltó a csökkenő, 3,79 millió főnyi elérhető tévénéző (TVR) mellett.

A nézői elköteleződés szintén figyelemre méltó: egy átlagos néző 64 percet töltött az ötödik évadával visszatérő műsor első adásával – ez a teljes adásidő közel felét jelenti, és eddig nem látott rekord az évadnyitó adásokat illetően. A kimagasló kezdés azt mutatja, hogy a Csináljuk a fesztivált! továbbra is a Duna egyik legkedveltebb saját gyártású műsora.

Az ötödik évadban hatvan sláger, az 1915–2025 közötti korszak ikonikus dalai és közel száz sztárfellépő gondoskodnak a hangulatról. A show első adása 110 évet repített vissza az időben, a nézők pedig operettek, korabeli filmslágerek és generációkon átívelő kedvencek között kalandozhattak. A produkciók – a korábbi évadokkal együtt – újranézhetők a közmédia ingyenes streamingfelületén, a Médiaklikken és az MTVA YouTube-csatornáján is.

Csináljuk a fesztivált! – 1965-1975 – december 13-án, szombaton 19:35-kor a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA