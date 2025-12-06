Rendszeresen vállalnak karitatív szerepet az Azt beszélik sztárjai

Ismert világsztárok rendszeresen használják hírnevüket és anyagi javaikat arra, hogy nehéz helyzetben élők problémáira irányítsák a figyelmet és támogassák a szükségben élőket. Közülük többet is bemutatott az Azt beszélik vasárnapi adása. Ennek kapcsán árulták el a talkshow sztárkommentelői, ők miként szoktak segíteni.

„A zene erejével, énekléssel sokat lehet segíteni, gyakran vállalok ilyen fellépéseket. Ha ezzel tudok adni, megteszem” – vallja Janza Kata. A színművész elárulta: a rajongói között van egy kerekesszékes kislány, aki édesanyjával rendszeresen látogatja előadásait, és még saját mesét is írt neki. Azon kívül, hogy egy ölelésre mindig lemegy hozzá a színpadról, jótékonysági fellépéssel is segíti őket. Nagy Sándor színművész és Kovács Áron zenész, műsorvezető is részt vesz karitatív kezdeményezésekben, a többi között előadással, zenével tettek azért, hogy örömteli pillanatokkal ajándékozzák meg a kórházban fekvő leukémiás gyerekeket. Pásztor Anna megható történetet mesélt, élete fontos egyben nehéz fellépéséről. Testvérével kaptak Fótra meghívást, mentális betegeket kezelő intézménybe. „Azon imádkoztam, hogy jól szerepeljek, hogy mindennél többet tudjak adni. Láttam, hogy öcsém is a könnyeivel küszködik. Felvettem a legjobb fellépőruhámat, és energikus előadást adtam, amelynek köszönhetően láttam a tekintetükből, hogy sikerül hozzájuk elérnem. A Márti dalát pedig közösen énekeltük” – idézte fel a tavalyi megható pillanatot Pásztor Anna.

A közmédia is fontosnak tartja, hogy minden évben egy társadalmi ügy mellé álljon, a nagy múltú Jónak lenni! karitatív kampányában minden rendelkezésére álló eszközzel azon dolgozik, hogy minél nagyobb segítséget nyújtson a választott szervezetnek, és minél több embert ösztönözzön a csatlakozásra. Idén a háború sújtotta Kárpátalja beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeit segítő Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt támogatja a határokon átívelő karitatív kampány.

Minden felajánlott relikvia és tárgy megtekinthető a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon, a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre a szervezők a jonaklennijo@mtva.hu címen válaszolnak.

Hogyan lehet támogatni a KEGYES Alapítványt?

Adományvonal 1358 – hívás vagy SMS díja: 500 Ft

Közvetlen pénzbeli támogatás

Kedvezményezett: KEGYES Alapítvány

Számlaszám: 11744003-24452786 (OTP Bank)

IBAN: HU98117440032445278600000000

Közhasznú támogatás esetén:

Segítő Összefogás a Jövőért Alapítvány

Számlaszám: 11739030-23919741 (OTP Bank)

Kérik, hogy ilyen esetben a támogatók vegyék fel a kapcsolatot a szervezőkkel:

jonaklennijo@mtva.hu

Kiemelt kép forrása: MTVA