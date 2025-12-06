„Majdnem Sipos Lili lettem” – Váratlan találkozással indult Rókusfalvy Lilinek a Csináljuk a fesztivált! új évada

Érzelmes múltidézés és derűs pillanatok is jellemezték a Csináljuk a fesztivált! új évadának felvételeit, ahol Rókusfalvy Lili először futott össze édesanyja első udvarlójával, Sipos Péter énekessel. A nagy találkozást az ötödik évadhoz készült werkfilmben láthatták a Duna nézői.

December 6-án új évaddal tér vissza a közmédia egyik legkedveltebb zenés szórakoztató műsora, a Csináljuk a fesztivált!, amely öt generáció legnagyobb magyar slágereit és legszeretettebb előadóit vonultatja fel hétről hétre. A szombat esti adások a zenei utazás mellett meghitt pillanatokat, személyes történeteket és generációkat összekötő élményt ígérnek a nézőknek.

Az évad kulisszatitkaiból már ízelítőt adott a műsorhoz készült összeállítás, amelyben különleges találkozásnak lehettek tanúi a nézők. Sipos Péter, az Irigy Hónaljmirigy és a Triász zenekar tagja egy ikonikus magyar slágerrel készül az egyik válogató adásra, a próbák során pedig életében először találkozott gyerekkori szerelme lányával, a műsor háziasszonyával, Rókusfalvy Lilivel.

Kapcsolódásukról először a Duna műsorvezetője mesélt: kiderült, hogy édesanyja és annak egypetéjű ikertestvére egykor ugyanabba az általános iskolába jártak, mint a zenész. Sipos Péter pedig felidézte, hogy nem csupán ismerte, de udvarolt is egykori iskolatársának: „Vittem a hátizsákját, és minden reggel korábban mentem, vártam, hogy találkozzunk, hátha akkor kapok puszit tőle.” Találkozásuk könnyed, önironikus csattanóval zárult: „Na, így lettem majdnem Sipos Lili” – jegyezte meg derűsen a Csináljuk a fesztivált! háziasszonya.

Az új évad változatlanul a magyar slágerek ünnepe: közönségkedvenc dalok, különleges feldolgozások és hazánk elismert előadói találkoznak a színpadon, hogy újraélesszék a hazai könnyűzene meghatározó korszakainak dalait. A kulisszatitkokat bemutató kisfilm elérhető a Médiaklikken, december 6-tól pedig szombat esténként új adásokkal és lenyűgöző sztárprodukciókkal várja a nézőket a Duna zenés showműsora – a legjobb magyar slágerekkel.

Csináljuk a fesztivált! – szombatonként 19:35-től a Dunán.

A korábbi évadok és az aktuális adások újranézhetők a Médiaklikken.

Kiemelt kép: MTVA/Madaras-Czinszky Andrea