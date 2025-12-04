Végtelen mesés kaland az ünnepi időszakban – válogatott gyerekműsorok a közmédia csatornáin

Idén télen is a családok kedvenceivel hangolják a nézőket a karácsonyra a Duna, a Duna World, az M2 Gyerekcsatorna és a Csukás Meserádió ünnepi műsorai. A legszebb magyar alkotások, klasszikus karácsonyi történetek és mai gyerekműsorok együtt kínálnak meghitt, bensőséges hangulatot megalapozó, változatos élményt.

Ünnepi kalandok és vadonatúj évadok az M2 Gyerekcsatornán

A közmédia idén is gondosan válogatott ünnepi kínálattal alapozza meg, hogy a családok békében, örömben és közös élményekkel tölthessék az ünnepet. Az adventi készülődés heteiben minden nap újabb ünnepi csodát tartogat az M2 Gyerekcsatorna. A 24 részes Adventi Kalandárium segítségével a gyerekek napról napra nyithatják ki a mesék képzeletbeli ablakait, miközben kedves történetek és ünnepi tanulságok kísérik őket a karácsony felé vezető úton. A Hetedhét kaland magazinban az adventi időszak alatt szintén minden napra tartogat egy-egy meglepetést.

Decemberben visszatér a gyerekek egyik nagy kedvence, a Tinka meséje sorozat második évada, valamint a Pinokkió és barátai, a Bű-bájoskák, a hétvégi Grimm mesék és Az ifjú Robin Hood, a Bluey és a Pizsihősök kalandjai is színesítik a téli kínálatot. Elindul a Rímerdő legújabb évada is: a versfilmek között Kányádi Sándor, Móra Ferenc, Kosztolányi Dezső és Weöres Sándor művei is megelevenednek.

A karácsonyhoz érve a csatorna saját gyártású ünnepi meglepetései várják a nézőket: december 24-én az Add tovább a jót, december 25-én pedig A nagy karácsonyi kaland című összeállítások adják át a szeretet ünnepének varázslatos hangulatát. December 26-án az Együtt lenni jó és a Karácsonyi angyal gondoskodik arról, hogy az ünnep meghittsége a karácsony másnapján is folytatódjon. Az esti elcsendesedést segíti a Csillagok esti mesefényben, amelynek mesemondói az ünnepre hangoló történetekkel zárják a napot. A karácsony végével sem kell búcsút mondani a meséknek: a két ünnep között folytatódnak a kalandok.

Családi filmek és generációs kedvencek a téli szünetben a Dunán

A Duna a téli szünetben a generációk magyar kedvenceivel várja a nézőket. December 28-án 7:10-kor a Varázspatkó története, majd december 31-én 14:30-kor a legendás Macskafogó gondoskodik a jókedvről. Január 1-jén 6:40-től látható a közönségkedvenc Szaffi. Az újév napján több alkalommal tekinthetik meg a Magyar népmesék legszebb epizódjait. Január 2-án 6:45-kor Mátyás, az igazságos kel életre, délután 15:15-kor pedig Gyula vitéz télen-nyáron kalandjai szórakoztatnak. Január 3-án 7:40-kor Vízipók-Csodapók mesés világa, január 4-én 6:40-kor pedig a János vitéz Jankovics Marcell-féle animációs feldolgozása hív családi tévéélményre.

December 24-én délelőtt a Duna és az M2 Gyerekcsatorna – a sok éves hagyományokhoz hűen – műsorra tűzi a Parlamenti Gyermekkarácsony ünnepi műsorát. Az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közös rendezvényére az ország különböző részeiből és a határon túli magyar lakta területekről hívnak el rászoruló, nehéz sorsú gyerekeket. Az ünnepély részeként a meghívottak megkapják az Országház kulcsát, és szimbolikusan birtokba veszik az épületet. A szórakoztató műsorról idén is neves művészek gondoskodnak.

Ünnepi mesék, adventi naptár és online meglepetések a Csukás Meserádión

A Csukás Meserádió decemberben a legkedvesebb téli mesékkel, versekkel, mondókákkal és dalokkal kíséri a várakozás időszakát. Advent vasárnapjain az Esti mese – Csillagok esti mesefényben tematikus mesékkel várja a hallgatókat hazánk elismert művészeinek tolmácsolásában. A vasárnapi mesék mellett a szombati Csukás Meseposta után is ünnepi történetek hangzanak el, négy héten át Bordi András, a Kossuth Rádió jól ismert hangjának előadásában.

Ünnepi meglepetésként december 1-jétől elérhető a weboldalon – és az iOS, illetve Google Play áruházból letölthető applikáción keresztül – a Csukás Meserádió adventi naptára, amely minden nap egy új mesét rejt egészen karácsonyig. A 24 ablak mögött különleges válogatás várja a gyerekeket. A weboldalon további tartalmak is elérhetők: letölthető kifestők, friss hírek, kulisszatitkok és exkluzív interjúk gazdagítják az adventi élményt.

A karácsonyhoz érve a Meserádió különleges esti mesékkel ajándékozza meg a hallgatókat. A december 22-i héten olyan ismert művészek tolmácsolják a történeteket, mint Hűvösvölgyi Ildikó, Tóth Auguszta, Koncz Gábor vagy Szerednyey Béla. Az adventi és karácsonyi időszakban, valamint szilveszterkor és újévkor a meseolvasó művészek és a közmédia műsorvezetői személyes gondolatokkal, jókívánságokkal és történetekkel is köszöntik a hallgatókat, hogy az ünnepek valóban közös élménnyé váljanak.

