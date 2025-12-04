Bereczki Zoltánt különös sugallat figyelmeztette a közelgő veszélyre

A gondviselés megnyilvánulásáról szól Bereczki Zoltán története: a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja a Duna adventi, Várva várt című műsorában osztotta meg azt a megmagyarázhatatlan esetet, amikor figyelmeztetést kapott, hogy lassítson autójával, így elkerült egy balesetet.

Művészek, zenészek és közéleti személyiségek történetei adnak lelki útravalót a várakozás időszakában a Duna Várva várt című műsorában hétköznap esténként. Az eMeRTon-díjas előadó esete az ünnepi időszakban, egy szilveszteri fellépés estéjére kalauzolta a nézőket, amikor a Mátra kanyargós útjain autózva azt hallotta, hogy útitársa figyelmezteti: vegye le a lábát a gázpedálról.

„Bár nem kérdeztem vissza, így tettem, lelassítottam. Befordultam a kanyarba és ott állt az út közepén egy szarvas. A figyelmeztetésnek köszönhetően lassan mentem, így volt időm reagálni” – idézte fel Bereczki Zoltán, hozzátéve, ekkor megköszönte társának a figyelmeztetést, ám meglepetésére az illető értetlenül nézett rá, mivel nem ő szólalt meg.

„Számomra szinte csodaszámba ment ez a pillanat. Előtte is voltak arról gondolataim, hogy nem vagyunk egyedül, még akkor sem, amikor nagyon egyedül érezzük magunkat, olyankor is valakinek lennie kell, aki vigyáz ránk. Ez az eset megerősített abban, hogy efelé kell gondolkodni” – vallotta be az előadó.

A Várva várt történetei újranézhetők a Médiaklikken.

A kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga