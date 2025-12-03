Több mint négyezren játszottak a Médiaklikk nagyszabású Facebook-játékában

Nagy sikerrel zárult a Médiaklikk több mint tíz héten át tartó Facebook-játéka: szeptember és november között a négyezret is meghaladta azon játékosok száma, akik összemérték tudásukat a közmédia közkedvelt műsoraival kapcsolatban. A játék fődíját, egy okostelevíziót a szerencsés nyertes szerdán, a Duna Család-barát című műsorában vehette át.

Csaknem 700 ezer követőhöz ért el a Médiaklikk szeptember 10. és november 26. között futó, nagyszabású Facebook-játéka, amely hetente újabb és újabb kérdésekkel várta az érdeklődőket. A Médiaklikken elérhető legnépszerűbb műsorokhoz – a többi között a Szomszédok, a Linda, és A kockás fülű nyúl című sorozatokhoz – kapcsolódó feladványok több mint négyezer játékost ösztönöztek kommentelésre. Ez a siker azt mutatja, hogy a nézők továbbra is kíváncsiak a közmédia változatos és értékes tartalmaira, és örömmel vesznek részt közös élményekben is.

A játék különleges hangulatát tovább fokozta, hogy minden héten egy-egy ismert műsorvezető tette fel a kérdést rövid videóban: többek között Morvai Noémi, Petrovics-Mérei Andrea, Kautzky Armand és Csőre Gábor. A szabályok értelmében minden héten kisorsoltak egy szerencsés nyertest, a fődíj pedig azok között talált gazdára, akik a heti kérdésekre mindig helyesen válaszoltak. A sorsolásokat véletlenszám-generátor biztosította, az eredményeket pedig a Médiaklikk Facebook-oldalán tették közzé.

A fődíjat, az LG OLED EVO AI televíziót szerdán a Duna Család-barát című műsorában vehette át a szerencsés nyertes, Vajdáné Baráth Barbara. A háromgyermekes édesanya elárulta, lányaival gyakran néznek mesefilmeket, ő maga pedig Vuk történetének rajongója – tervei szerint az új televízión is elsőként ezt a mesét nézik meg. A nyereményt Petrovics-Mérei Andrea, a Duna csatornaigazgatója adta át, kiemelve: örömmel tapasztalták, hogy a játék hétről hétre egyre több embert mozgatott meg. „Fontos volt, hogy a mai trendekkel lépést tartva megújuljon a Médiaklikk, élő műsorok mellett újranézhetővé téve a régi klasszikus kincseket, sportközvetítéseket, filmeket, sorozatokat. Az is lényeges volt, hogy kapcsolatot tartsunk nézőinkkel és ez a játék remek eszköze volt ennek” – fogalmazott a nyereményátadón Petrovics-Mérei Andrea, aki hozzátette: az ünnepek alatt rengeteg új és klasszikus filmes tartalommal lepik meg a nézőket a közmédia televíziós csatornái, amelyek közül számos a Médiaklikken is lejátszható lesz.

A kiemelt kép forrása: MTVA