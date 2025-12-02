Zenés mozisikerek a téli szombat estéken a Dunán

A Duna showműsora, a Csináljuk a fesztivált! legújabb fordulói után zenés kasszasikerekkel folytathatják a szórakozást a nézők szombat esténként. A decembertől január végéig tartó időszakban világhírű musicalek, életrajzi filmek és zenés klasszikusok sorakoznak, amelyekben tánc, szenvedély, dallamok és legendás előadók életének nagy pillanatai elevenednek meg.

Chicago (december 6.)

A hónap első szombatján a jazz és a szving csillogása uralja a képernyőt Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger és Richard Gere társaságában, akik az 1920-as évek Chicagójának ragyogó, mégis sötét oldalát idézik meg. A musical bravúros koreográfiái, a lendületes dalok és az elegáns filmnoir-hangulat páratlan zenés filmélményt kínálnak.

Funny Face (december 13.)

Audrey Hepburn és Fred Astaire klasszikus párosa a párizsi kifutók és kávézók eleganciáját idézi meg. A film a divat fényűző világát, a szerelem könnyedségét és George Gershwin felejthetetlen dallamait vegyíti. Hepburn könyvtárosból lett modell karaktere ma is inspirálóan, Astaire eleganciája pedig időtlenül hat.

Kék Hawaii (december 20.)

Elvis Presley ikonikus zenéje és a napsütötte hawaii tájak gondoskodnak arról, hogy az ünnepi készülődés közepette is egy kis nyár költözzön a nappaliba. A film a laza ritmusok, szerelmi bonyodalmak és egzotikus környezet hangulatát keveri, Presley zenés-táncos jelenetei pedig ma is mosolyt csalnak minden arcra.

Pavarotti (január 3.)

Az új évet a világ egyik legnagyobb tenora nyitja. A megható és látványos dokumentumfilm Luciano Pavarotti karrierjének csúcspontjait, emberi oldalát és a művészet iránti mérhetetlen szenvedélyét mutatja be. A lenyűgöző archív felvételek és a legendás áriák egy korszak csillagának állítanak emléket.

Piaf (január 10.)

A francia sanzon örök csillaga, Édith Piaf drámai és felemelő élete elevenedik meg ezen az estén. A legendás énekesnő tragédiákkal és diadalokkal teli útja a szegénységtől a világhírnévig éppoly katartikus, mint ikonikus dalai, amelyek máig milliókat érintenek meg. A címszereplőt megformáló francia színművész, Marion Cotillard a filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb színésznőnek járó Golden Globe-, BAFTA-, César- és Oscar-díjat is.

Ennio Morricone (január 17.)

A filmművészet egyik legnagyobb zeneszerzőjének portréja a kreativitás és az érzelmek mélységeibe hív. A dokumentumfilm Morricone munkásságát mutatja be a westernek feszült dallamaitól a romantikus filmzenékig. A mestert megszólaltató interjúk, kollégák visszaemlékezései és az időtlen művek méltó tisztelgést alkotnak.

ABBA – A film (január 24.)

A svéd popfenomén formáció dalai garantáltan táncra hívnak: a turnéik köré épülő film egyszerre dokumentum és könnyűzenei utazás. A nézők egyaránt átélhetik a kezdeti koncertek izgalmát és a máig tartó ABBA-láz erejét.

Az operaház fantomja (január 31.)

A hónap utolsó szombatján Andrew Lloyd Webber legendás musicalje kalauzol a párizsi opera misztikus folyosóira. A romantikus, mégis sötét tónusú történetet grandiózus dalok, lenyűgöző jelmezek és drámai fordulatok teszik teljessé. A három kategóriában is Oscar-díjra jelölt film két főszereplője Gerard Butler és Emmy Rossum.

Zenés mozisikerek a Csináljuk a fesztivált! adásai után – decemberben és januárban, szombat esténként a Dunán.

