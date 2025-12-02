Műsorújság
Karácsonyi ajándék: 130 magyar filmet nézhet meg ingyen advent idején

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.12.02. 16:32

Klasszikus és kortárs magyar filmet tesz ingyenesen elérhetővé a Filmio streamingplatform ötödik születésnapja alkalmából. A mozi 130. évfordulójára emlékezve advent első vasárnapjától vízkeresztig tartó, öt héten át zajló kezdeményezés december elsejétől egészen január 6-ig kínál szabad hozzáférést a válogatáshoz – írja az Index.

A Nemzeti Filmintézet év végi akciójaként több mint húsz film most először válik díjmentesen megtekinthetővé a platformon, köztük a teljes Hunyadi-sorozat, a Roncsfilm, A Viszkis, valamint a klasszikus rajzfilm, Hugó, a víziló is.

A bővített kínálat filmes legendák előtt tiszteleg: a 100 éve született Makk Károly, Darvas Iván és Kállai Ferenc, illetve a 90 éve született Törőcsik Mari munkásságát olyan filmek felidézésével ünnepli, mint a Szerelem, a Ház a sziklák alatt és A tanú.

A klasszikus magyar vígjátékok és krimik – például Liliomfi, A tizedes meg a többiek, A Pogány Madonna, a Dögkeselyű vagy a Csapd le csacsi! – mellett a nézők kortárs alkotásokat is díjmentesen láthatnak. Így például Enyedi Ildikó Arany Medve díjas filmje, a Testről és lélekről, illetve Nemes Jeles László Oscar-díjas műve, a Saul fia is ingyen elérhető.

A gyerekeket sem hagyják ki: olyan rajzfilmek is szerepelnek a kínálatban, mint Az erdő kapitánya, a Szaffi vagy a Macskafogó.

Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet elnöke elmondta: a Filmio indulása Európában is egyedülállóvá tette a magyar nemzeti filmkincs hozzáférhetőségét. A platform 2020. november 19-én kezdte meg működését 250 filmmel, mára pedig közel 1200 alkotás található rajta, és hetente két új film kerül a kínálatba.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

