Adventre hangolva különleges ajándékot ad a Csukás Meserádió hallgatóinak

Advent idején igazi kuriózummal várja hallgatóit a közmédia online, a nap 24 órájában mesés tartalmakat kínáló rádiócsatornája. December 2-ától a Csukás Meserádió műsorára tűzi az egyik legszebb és legizgalmasabb karácsonyi mesét, a Diótörő és Egérkirály történetét E.T.A. Hoffmann tollából, Mikó István színművész, a népszerű Mesepostás előadásában.

Több különleges ajándékkal is készül hallgatóinak az adventi időszakban a Csukás Meserádió, ezek közül elsőként a Diótörő és Egérkirályt adja Mikó István tolmácsolásában.

Az adventi időszak klasszikus meséje karácsony estéjére kalauzolja a hallgatókat, amikor a kis Marika egy különleges ajándékot kap: egy fából készült diótörőt. Éjfélkor a játékok életre kelnek, és kiderül, hogy a diótörő valójában egy elátkozott herceg. A kislány bátorsága és szeretete megtöri az átkot, így a herceg visszanyeri valódi alakját. A fantázia, a bátorság, a hűség és a csodákba vetett hit történetét december 2-ától egészen december 19-ig hallhatják hétköznap esténként az esti mese után Mikó István különleges előadásában.

A népszerű, számos mesehős hangjaként, valamint a rádió szombat délelőttönként hallható Csukás Meseposta című műsorának kedvelt Mesepostásaként ismert Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész a megható történetet december 2-án kezdi el, de érdemes lesz már december 1-jétől is fülelni a Csukás Meserádiót: ugyanis a hétfői esti mese után már meglepetéssel készül Mikó István a hallgatóknak.

Csukás Meserádió – Rádió egyfejűeknek

Elérhető a www.csukasmeseradio.hu oldalon, valamint iOS és Google Play áruházban letölthető applikáción keresztül is.

Kiemelt kép: Mikó István (Fotó: MTVA)