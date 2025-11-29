Karácsony elveszett szellemének keresésére indul az M2 népszerű adventi sorozata

December 1-jén ismét kinyílik az M2 Gyerekcsatorna Adventi Kalandáriuma, és várja minden nap a nézőket egy-egy történettel. A rövid mesék összességében azt az őszinte gyermeki vágyat mutatják be, hogy karácsony szelleme a felnőttek életébe is újra beköltözzön.

Az M2 Gyerekcsatorna, a közmédia reklám- és erőszakmentes gyermekcsatornája a népszerű animációs sorozatain túl saját gyártású egyedi, exkluzív tartalmakkal is várja kisebb és nagyobb rajongóit a téli időszakban. Ilyen az Adventi Kalandárium, az M2 évek óta visszatérő ünnepváró sorozata. A hagyományokhoz hűen a karácsonyt megelőző adventi időszakban, december 1. és 24. között minden nap kedves és izgalmas történetekkel ajándékozza meg azokat, akik bepillantanak az ablakán. A 24 részes sorozat egybefüggő kerek egész történetté áll össze karácsonyra.

Az idei mese kiinduló pontja, hogy a Pöttyös utca 26. alatt furcsa dolgok történnek: mintha a karácsony szelleme eltűnt volna. A két jóbarát, Lola és Geri észreveszik, hogy bár közeledik a karácsony, a felnőttek mégis ugyanolyan kedvtelenek, mint az év többi napján. A gyerekek viszont alig várják, hogy eljöjjön a karácsony, ezért elhatározzák, hogy megpróbálják a felnőttekben felébreszteni a karácsony szellemét, de hamar rájönnek, hogy minden leleményességükre szükségük lesz ehhez. Egy nap új család költözik a szomszédságba, a váratlan lakók pedig még tovább bonyolítják céljuk elérését. A beköltöző család gyermeke, Samu azonban megmenti a helyzetet: a vele és Lola nővérével kibővült immáron négyfős csapatban folytatódik a küldetésük, hogy megvédjék a karácsonyt.

Az elszánt gyermekek titkos kalandját, hogy visszahozzák az ünnep varázsát – decemberben egészen karácsonyig minden nap követhetik a nézők az M2 Gyerekcsatorna képernyőjén, naponta több alkalommal is. Az Adventi Kalandárium részeiből készült teljes film, A nagy adventi kaland pedig december 25-én lesz látható a csatornán.

