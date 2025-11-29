Dupla „boszibuli” az M2 Gyerekcsatornán: kezdődik a Botcsinálta boszi első évada

Decembertől hétköznap esténként dupla részekkel tér vissza a képernyőre a Botcsinálta boszi (The Worst Witch), a népszerű, varázslatos kalandsorozat. A 2017-es, élőszereplős német–brit fantasy széria Jill Murphy best-seller író, illusztrátor nyolcrészes regénye alapján készült.

A Botcsinálta boszi a fiatal Mildred Hubble (Bella Ramsey) kalandjait követi, aki teljesen átlagos lánynak tartja magát – egészen addig, amíg véletlenül egy boszorkányakadémiára keveredik. Bár Mildred nem éppen a legtehetségesebb a mágia világában, lelkesedésével, jószívűségével és kitartásával hamar megkedvelteti magát a többi szereplővel – és természetesen a tévénézőkkel is. A sorozat egyszerre könnyed, humoros és bájosan esetlen, akár a főhőse.

A sorozat Jill Murphy brit író az 1970-es években született regénye alapján készült, ám csak hosszú idő elteltével lett sikeres. Több kiadó is elutasította, mert a gyermekirodalomban akkoriban kockázatosnak tartották egy boszorkányiskolás történet ötletét, mivel nem volt előképe egy ilyen műfaji keverék sikerének. Az író saját iskolai élményei inspirálták a főhős, Mildred Hubble karakterét: egy szigorú katolikus lányiskolában tanult, ahol nem tudott megfelelni a tanárok elvárásainak, sötét egyenruhájában és kócos hajával pedig mindig úgy festett, akár egy boszorkány.

Az M2 Gyerekcsatorna december 1-jétől esténként 8 óra után tűzi műsorra a tévésorozat első évadát. A dupla epizódoknak köszönhetően a nézők még jobban elmélyülhetnek a Cackle Akadémia titokzatos folyosóin zajló varázslatokban. A történet barátságról, bátorságról és önmagunk kereséséről ad példákat, miközben minden rész tartogat egy újabb boszorkányos kalamajkát. A sorozat kedves karakterei, látványos mágikus effektek – és éppen annyi csínytevés, amennyi ahhoz kell, hogy a gyerekek és a felnőttek is jól szórakozzanak – varázslatos sorozatélményt ígér.

Kiemelt kép forrása: Médiaklikk